Temperaturile peste normal în următoarea perioadă. Meteorologii anunță când se va răci vremea

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 08:55
337 citiri
Temperaturi peste medie în prima lună de toamnă FOTO Pexels

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. În prima parte a perioadei, vremea va fi mai caldă decât este normal în septembrie, dar apoi, temperaturile vor coborî.

În săptămâna 22-29 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și, în general, deficitar în restul teritoriului.

În săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 6-13 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara, a precizat ANM.

Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie. Temperaturile rămân ridicate. Unde vin ploile
Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie. Temperaturile rămân ridicate. Unde vin ploile
Meteorologii anunță că marți, 16 septembrie, vremea va fi puțin mai caldă decât ieri, cu maxime de 23 de grade în depresiuni până la 31-32 de grade în Banat. Tot meteorologii mai...
Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 14 septembrie, o atenționare Cod galben de vânt pentru mai multe județe. A fost emisă și o informare de ploi. Codul galben este...
