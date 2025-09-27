Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 11:49
286 citiri
Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
Peisaj de toamnă Foto: Pexels

Săptămâna viitoare va aduce temperaturi mai scăzute decât normal pentru această perioadă, cu ploi și vânt în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 4 octombrie 2025.

Valorile maxime nu vor depăși 22 de grade, iar minimele se vor situa între 1 și 13 grade, coborând până la un grad în unele depresiuni.

27 – 28 septembrie: În sud, est și centru, temperaturile vor fi sub mediile obișnuite, în timp ce în restul țării se vor situa apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse în sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Caraș-Severin (55–70 km/h) și în zonele montane (80–90 km/h). Noaptea, local va apărea ceață, iar în depresiuni se poate forma brumă.

În București, cerul va avea înnorări temporare, vântul va fi slab și moderat, iar temperaturile se vor încadra între 5 și 21 de grade.

28 – 29 septembrie: Vremea va rămâne răcoroasă în est, sud și centru și apropiată de normal în rest. În timpul zilei vor fi înnorări și ploi slabe izolate în vest, sud și centru, iar pe parcursul nopții precipitațiile se vor extinde, inclusiv sub formă de lapoviță și ninsoare la munte. Vântul va fi slab și moderat, iar temperaturile maxime vor oscila între 14 și 22 de grade, minimele între 2 și 13 grade. Ceața va fi prezentă local.

La București, cerul va fi parțial noros, cu ploi slabe pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge la 21–22 de grade, iar minima la 9–11 grade.

29 – 30 septembrie: Valorile termice vor scădea, iar vremea va fi mai rece decât normal în majoritatea regiunilor. Vor fi înnorări și ploi temporare, pe alocuri moderate cantitativ, iar la munte se vor semnala lapoviță și ninsoare. Maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar minimele între 3 și 10 grade, mai ridicate pe litoral. Noaptea, local va fi ceață.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, temporar cu ploi, vânt slab până la moderat, temperatura maximă va fi 14–15 grade, minima 8–10 grade.

30 septembrie – 1 octombrie: Vremea va rămâne rece pentru această perioadă, cu înnorări și ploi locale în nord și centru. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în sud-vest. Maximele vor fi între 11 și 21 de grade, minimele între 1 și 11 grade, cele mai scăzute în depresiuni și cele mai ridicate pe litoral.

În București, temperaturile diurne vor urca ușor până la 18 grade, iar minimele vor fi între 6 și 8 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul slab.

1 – 4 octombrie: ANM prognozează o vreme mai rece decât în mod obișnuit în toate regiunile. La începutul intervalului, ploi temporare vor fi mai frecvente în nordul țării, apoi se vor extinde și în sud.

Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă
Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă
Octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece. Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în prima săptămână din luna octombrie, potrivit prognozei pe următoarele patru...
De ce au scăzut brusc temperaturile în țară. Explicații de la Administrația Națională de Meteorologie
De ce au scăzut brusc temperaturile în țară. Explicații de la Administrația Națională de Meteorologie
Meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii după o vară prelungită. Temperaturile au început să scadă brusc în mai multe regiuni ale României. Directorul de prognoză al...
#prognoza meteo, #ploi, #ninsoare, #munte , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac: "Am luat 400 de milioane de euro! Multumesc, la revedere!"
ObservatorNews.ro
Dupa patru ani, investitia de 127 milioane de euro facuta de statul roman la Cluj a prins viata
DigiSport.ro
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, dupa cele 25 de minute jucate de roman in Alanyaspor - Galatasaray

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rețeaua lui Ilan Șor ar fi rulat 8 miliarde de dolari în criptomonede pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei și a influența alegerile din Moldova
  2. Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
  3. Dezinformarea rusă pregătește terenul pentru provocări în Transnistria, înainte de alegerile din Moldova ANALIZĂ
  4. Britanicul Nathan Gill, fost europarlamentar pro-Brexit, admite că a primit mită din Rusia pentru influențarea politicii europene și interne
  5. Incendiu la Spital din Rădăuți: 11 pacienți evacuați. Cauza probabilă a focului: echipamentul de iluminat defect al unității medicale
  6. Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
  7. O elevă de 7 ani din Cluj a ajuns la spital după ce ar fi fost strangulată de un coleg la școală
  8. Regele Charles al Marii Britanii a jucat un rol cheie în schimbarea de ton a lui Trump față de Ucraina
  9. Rusia ajută China cu experiența și tehnologia necesară unor operațiuni rapide pentru atacarea Taiwanului
  10. Cercetătorii de la MIT au creat motorul imposibil: funcționează fără benzină, fără electricitate, doar cu lumină