Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta

16 Septembrie 2025
Zonă în care plouă FOTO: Hepta

Meteorologii anunță că mai multe regiuni din țară vor fi afectate de frig în zilele următoare.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus marți, 16 septembrie, că de miercuri, 17 septembrie, temperaturile vor avea o scădere semnificativă și se vor încadra între 15 și 26 de grade.

„Dacă astăzi contăm pe valori între 20 și până la 32 de grade, mâine vorbim doar de 15, până la 26 de grade. Chiar și în Capitală va fi o diferență semnificativă, o maximă în jurul 28-29, astăzi, mâine doar 21-22°, din perspectiva temperaturii maxime”, a declarat Elena Mateescu pentru antena3.ro.

Tot ea mai spune că „își vor face apariția și precipitațiile începând chiar din această seară și pe parcursul nopții în Banat, în Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova, dar local și în Oltenia și în Muntenia.

Practic, în cea mai mare parte a țării vorbim de cantități care pot atinge valori și pot depăși 15-20 l/m² și, foarte important, intensificările de vânt cu viteze de patru și cinci-50 km/h în zonele joase de relief, iar în zona montană, pe creste, rafale de 70-80 km/h.

Chiar și ziua de miercuri va aduce precipitații în jumătatea estică a țării, de asemenea cantități de apă de 15-20 l/m², intensificările de vânt pe creste în continuare de 70-80 km/h”.

Potrivit directorului ANM, temperaturile încep să crească de joi și până la finalul săptămânii.

„Începând de joi și până la finalul săptămânii, temperaturi în creștere de la o zi la alta, astfel încât pentru zilele de la final de săptămână din nou vorbim de valori într-un ecart între 20 și 30-31 de grade Celsius”, a anunțat Elena Mateescu.

