Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă

Octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece. Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în prima săptămână din luna octombrie, potrivit prognozei pe următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice.

Regiunile nord-estice vor resimți cel mai accentuat acest recul termic. Maximele vor varia între 8 și 19 grade Celsius, iar minimele nocturne pot coborî până la -2 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor rămâne ușor mai ridicate, în jurul valorii de 10 grade.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, fiind local moderate cantitativ. În zonele montane, în special la altitudini mari, precipitațiile vor lua treptat aspect de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate, mai ales pe crestele montane.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii vor reveni spre normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a țării, cu posibile abateri ușor negative în est. Precipitațiile vor fi în general apropiate de normele climatologice, fără excese semnificative.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

