Vara nu se lasă dusă. Prognoza meteorologilor pentru luna septembrie

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 09:12
Început de toamnă cald FOTO Pexels

Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

- Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi, în general, deficitar, mai ales în regiunile nordice şi centrale.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

- Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sud-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

- Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

