Vara nu se lasă dusă. Prognoza meteorologilor pentru luna septembrie

Meteorologii prognozează că luna septembrie va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

- Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi, în general, deficitar, mai ales în regiunile nordice şi centrale.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

- Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sud-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

- Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

