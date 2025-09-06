Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână

Autor: Maria Mora
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 10:37
604 citiri
Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână
Meteorologii se așteaptă la ploi în a doua jumătate a intervalului FOTO Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 5–13 septembrie 2025, estimând că vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu un val de căldură persistent în vestul și sudul țării.

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar în a doua parte a perioadei vor fi posibile averse, descărcări electrice și cantități de apă însemnate.

Weekend cu disconfort termic accentuat

În intervalul 6–7 septembrie, valul de căldură se va menține în Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nordul și vestul Transilvaniei. Maximele vor urca la 28–33 de grade, iar minimele la 6–20 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar în zonele montane și în vest vor fi averse și furtuni izolate. Bucureștenii vor avea parte de cer senin și temperaturi între 14 și 33 de grade.

Ploi torențiale izolate și condiții de grindină

Pe 7–8 septembrie, vremea rămâne călduroasă în vest și sud, cu maxime de 27–33 de grade. Vor apărea averse, descărcări electrice și ploi ce pot depăși izolat 15–20 l/mp, în special în zona montană. Pe 8–9 septembrie, instabilitatea se extinde: în Maramureș, Crișana și Transilvania sunt prognozate averse cu caracter torențial și posibilă grindină. Temperaturile vor oscila între 25 și 32 de grade, cu minime între 5 și 20 de grade.

Instabilitate atmosferică la mijlocul lunii

Pe 9–10 septembrie, valorile termice se vor menține ridicate, între 25 și 33 de grade, cu cer variabil și ploi trecătoare mai ales la munte, în centru, est și sud-est. Minimele vor coborî până la 6–8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar vor rămâne mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest.

În intervalul 10–13 septembrie, vremea se va menține foarte caldă pentru această perioadă, dar temperaturile vor scădea treptat în vest, nord-vest, apoi în centru și est, apropiindu-se local de mediile climatologice. În sud, însă, căldura va persista. Probabilitatea pentru averse și furtuni va fi ridicată la mijlocul intervalului în regiunile intracarpatice și, spre final, în sud și est.

București, zile de vară

În Capitală, vremea va fi constant călduroasă în intervalul prognozat, cu maxime de 30–33 de grade și minime între 14 și 17 grade. Cerul se va menține variabil, iar instabilitatea atmosferică ar putea să apară în special după 12 septembrie.

Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală
Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș,...
Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile
Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile
Meteorologii anunță că miercuri, 4 septembrie, vom scăpa de caniculă, dar vremea rămâne călduroasă. O să apară precipitații la munte și posibil în vestul țării, iar în sud-est...
#prognoza meteo, #inceput toamna, #caldura, #Instabilitate atmosferica, #ploi torentiale, #temperaturi vara , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Mogulul criptomonedelor rusesti a fost gasit mort intr-o inchisoare din India. Cunostea secretele Kremlinului si era urmaritdeOccident

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Firma care asigură mentenanța iluminatului stradal din Vaslui, unde un copil s-a electrocutat, cercetată și pentru alt deces. „Cine vrea să păcălească autoritatea contractantă, o face.”
  2. Putin a dat ordin ca Rusia să construiască fortificații la granița cu NATO. „Schimbăm abordarea pentru a reflecta posibilele acte neprietenoase”
  3. Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână
  4. Elon Musk ar putea deveni primul „trilionar” din istorie. Tesla îi oferă un bonus fără precedent, dar trebuie să muncească din greu. Indicatorii de performanță ceruți lui Musk
  5. Ce pensii speciale ar putea include Pachetul 3 de măsuri fiscale. Nicușor Dan: Se încearcă un echilibru
  6. Administrația SUA, atac la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată”
  7. Zelenski, răspuns la invitația lui Putin: „Nu pot merge în capitala acestui terorist”. Liderul de la Kremlin „se joacă” cu SUA, declară președintele ucrainean VIDEO
  8. SUA organizează cel mai mare raid anti-imigrație de până acum. Sute de muncitori de la o fabrică auto, reținuți VIDEO
  9. Trump vrea ca Europa să ducă greul garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Ce vor face SUA
  10. Un fost aliat al lui Trump critică politica externă a administrației SUA: „Anumite asemănări acum cu anii '30.”