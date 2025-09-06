Vremea se menține caldă, dar meteorologii anunță și venirea ploilor. Prognoza pentru următoarea săptămână

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 5–13 septembrie 2025, estimând că vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu un val de căldură persistent în vestul și sudul țării.

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar în a doua parte a perioadei vor fi posibile averse, descărcări electrice și cantități de apă însemnate.

Weekend cu disconfort termic accentuat

În intervalul 6–7 septembrie, valul de căldură se va menține în Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nordul și vestul Transilvaniei. Maximele vor urca la 28–33 de grade, iar minimele la 6–20 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar în zonele montane și în vest vor fi averse și furtuni izolate. Bucureștenii vor avea parte de cer senin și temperaturi între 14 și 33 de grade.

Ploi torențiale izolate și condiții de grindină

Pe 7–8 septembrie, vremea rămâne călduroasă în vest și sud, cu maxime de 27–33 de grade. Vor apărea averse, descărcări electrice și ploi ce pot depăși izolat 15–20 l/mp, în special în zona montană. Pe 8–9 septembrie, instabilitatea se extinde: în Maramureș, Crișana și Transilvania sunt prognozate averse cu caracter torențial și posibilă grindină. Temperaturile vor oscila între 25 și 32 de grade, cu minime între 5 și 20 de grade.

Ads

Instabilitate atmosferică la mijlocul lunii

Pe 9–10 septembrie, valorile termice se vor menține ridicate, între 25 și 33 de grade, cu cer variabil și ploi trecătoare mai ales la munte, în centru, est și sud-est. Minimele vor coborî până la 6–8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar vor rămâne mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest.

În intervalul 10–13 septembrie, vremea se va menține foarte caldă pentru această perioadă, dar temperaturile vor scădea treptat în vest, nord-vest, apoi în centru și est, apropiindu-se local de mediile climatologice. În sud, însă, căldura va persista. Probabilitatea pentru averse și furtuni va fi ridicată la mijlocul intervalului în regiunile intracarpatice și, spre final, în sud și est.

București, zile de vară

În Capitală, vremea va fi constant călduroasă în intervalul prognozat, cu maxime de 30–33 de grade și minime între 14 și 17 grade. Cerul se va menține variabil, iar instabilitatea atmosferică ar putea să apară în special după 12 septembrie.

Ads