Un nou val de aer polar vine peste România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:34
550 citiri
Un nou val de aer polar vine peste România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Peisaj de toamnă Foto: Pixabay

Meteorologii anunță un nou val de aer polar peste România, iar efectul va fi resimțit de marți, 14 octombrie.

Temperaturile scad în toată țara, iar maximele vor fi cuprinse între 11 și 17 grade Celsius.

„De astăzi (marți), răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 11 până la 17 grade, iar minimele, pe parcursul nopții care va urma, între 1 până la 10 grade, posibil mai coborâte în depresiuni, sub 0 grade, acolo unde cu siguranță vor fi și condiții de producere a brumei.

De altfel, încă din această dimineață am înregistrat 0 grade la Joseni, în Capitală, o minimă în jurul la 9-10 grade și, comparativ cu ziua de ieri, care a adus încă valori de 20-21 grade încă în Capitală, astăzi doar 15-17 grade.

Vremea va fi rece în următoarele zile față de perioada în care ne aflăm, pentru că de la o zi la alta, în următoarele zile, cu mici variații, este posibil să consemnăm, așa cum am spus, temperaturi între 10 până la 17 grade și minime între 0 până la cel mult 10 grade chiar cu -3, -4 în depresiuni,” a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.

Temperaturile încep să crească pe la finalul săptămânii.

„La altitudini mai mari, pe creste, este posibil să consemnăm precipitații mixte, în rest ploi slabe și moderate, dar și intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană înaltă.

De vineri însă, veștile sunt bune. Valorile de temperaturi vor fi în creștere, astfel încât temperaturile la final de săptămână să fie între 13 până la 19-20 de grade chiar și în Capitală, o maximă în jurul la 17-19 grade”, a adăugat directorul ANM.

Vremea în Capitală

„Valorile de temperaturi vor scădea în toată țara, vremea devenind mai rece pentru această perioadă. Vorbim de un ecart la scara întregii țări, între 11 până la 18 grade și minime, pe parcursul nopților și dimineților următoare, între 1 până la 10 grade.

Cu siguranță valori negative spre -3, în depresiunile din estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei.

Chiar și în Capitală, răcirea se va resimți cu mici variați de la o zi la alta, chiar mai coborâte spre mijlocul săptămânii, 13 grade, iar minimele între 3 până la 5 grade, posibil mai coborâte”, a mai spus Elena Mateescu.

Vremea în următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite în săptămâna 13 - 20 octombrie, însă, din 20 octombrie, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile ţării, au anunțat marţi, 14 octombrie, meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar
Cum va fi vremea la început de săptămână. Meteorologii anunță un val de aer polar
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în perioada luni, 13 octombrie, ora 9:00 și marți, 14 octombrie, ora 9:00, în regiunile sudice și sud-vestice, vremea se va...
Nou val de aer polar peste România: Când revin ploile. Brumă și ninsori. Prognoza ANM pe săptămâna viitoare
Nou val de aer polar peste România: Când revin ploile. Brumă și ninsori. Prognoza ANM pe săptămâna viitoare
Vremea se răcește puternic chiar din noaptea de duminică, 12 octombrie, spre luni, 13 octombrie, și un nou val de aer polar lovește România, anunță meteorologii. Tot ei susțin că revin...
#prognoza meteo, #meteo octombrie noiembrie, #aer polar, #meteo Romania temperaturi, #meteo Bucuresti , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Propus la Inter, Neymar a primit imediat raspunsul: decizia lui Cristi Chivu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă.” Reacția paznicului care a atacat cu secera un băiat de 13 ani într-un parc de distracții din Brașov
  2. Putin vrea să-și elimine toți opozanții. FSB acuză un fost prim-ministru și mai multe personalități de tentativă de preluare a puterii prin forță în Rusia
  3. Un nou episod din „serialul” Trump-Macron. Strângerea de mână care a făcut înconjurul lumii VIDEO
  4. Sfârșit cumplit pentru o româncă din Italia: A murit încercând să-i salveze viața bătrânului pe care-l îngrijea
  5. Un nou val de aer polar vine peste România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
  6. Mandatul Laurei Codruța Kovesi expiră anul viitor. Cine ar putea veni în locul „Zeiței anticorupție” la șefia Parchetului European
  7. Primăria Capitalei vrea să interzică mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat în orele de vârf. "Traficul s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent"
  8. O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați
  9. Concluzia unui român care descoperă cât de mult s-a schimbat țara în doar zece ani: "Acum orice tânăr care lucrează în facultate își permite un city break în străinătate"
  10. Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional