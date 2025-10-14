Un nou val de aer polar vine peste România. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunță un nou val de aer polar peste România, iar efectul va fi resimțit de marți, 14 octombrie.

Temperaturile scad în toată țara, iar maximele vor fi cuprinse între 11 și 17 grade Celsius.

„De astăzi (marți), răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 11 până la 17 grade, iar minimele, pe parcursul nopții care va urma, între 1 până la 10 grade, posibil mai coborâte în depresiuni, sub 0 grade, acolo unde cu siguranță vor fi și condiții de producere a brumei.

De altfel, încă din această dimineață am înregistrat 0 grade la Joseni, în Capitală, o minimă în jurul la 9-10 grade și, comparativ cu ziua de ieri, care a adus încă valori de 20-21 grade încă în Capitală, astăzi doar 15-17 grade.

Vremea va fi rece în următoarele zile față de perioada în care ne aflăm, pentru că de la o zi la alta, în următoarele zile, cu mici variații, este posibil să consemnăm, așa cum am spus, temperaturi între 10 până la 17 grade și minime între 0 până la cel mult 10 grade chiar cu -3, -4 în depresiuni,” a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.

Temperaturile încep să crească pe la finalul săptămânii.

„La altitudini mai mari, pe creste, este posibil să consemnăm precipitații mixte, în rest ploi slabe și moderate, dar și intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană înaltă.

De vineri însă, veștile sunt bune. Valorile de temperaturi vor fi în creștere, astfel încât temperaturile la final de săptămână să fie între 13 până la 19-20 de grade chiar și în Capitală, o maximă în jurul la 17-19 grade”, a adăugat directorul ANM.

Vremea în Capitală

„Valorile de temperaturi vor scădea în toată țara, vremea devenind mai rece pentru această perioadă. Vorbim de un ecart la scara întregii țări, între 11 până la 18 grade și minime, pe parcursul nopților și dimineților următoare, între 1 până la 10 grade.

Cu siguranță valori negative spre -3, în depresiunile din estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei.

Chiar și în Capitală, răcirea se va resimți cu mici variați de la o zi la alta, chiar mai coborâte spre mijlocul săptămânii, 13 grade, iar minimele între 3 până la 5 grade, posibil mai coborâte”, a mai spus Elena Mateescu.

Vremea în următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite în săptămâna 13 - 20 octombrie, însă, din 20 octombrie, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile ţării, au anunțat marţi, 14 octombrie, meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

