Un nou val de frig și ploi abundente va afecta România. „Posibil să depășim, din nou, cota de inundații.” Cum vor fi următoarele săptămâni

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 10:38
444 citiri
Vremea, marcată de alternanță de temperaturi în octombrie FOTO Pixabay

Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu.

Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea de sud a României, însă un val de frig va cuprinde din nou țara și va ploua abundent începând de marți, a explicat șefa ANM la Antena 3 CNN. În unele zone, încă de duminică seară își vor face din nou apariția precipitațiile.

„Cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitații destul de însemnate în zona țării noastre. Cumulat în 24 de ore, este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră”, a explicat Mateescu.

Marți și miercuri, ploile vor cuprinde în special jumătatea estică a țării, iar temperaturile vor scădea din nou cu 10 grade.

„Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri, undeva la 10 până la 17 grade. Abia de joi, în a doua parte a săptămânii viitoare, din nou vom vorbi de temperaturi de 21 – 22 de grade. Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică este mai rece, în medie. Vorbim și de nivelul de precipitații, care va suferi o deplasare de la sud-vest către sud-est și cu precădere vom vorbi de precipitații în Muntenia, în Dobrogea și este posibil și jumătatea de sud a Moldovei”, a spus șefa ANM. Directorul ANM spune vremea va fi marcată de această alternanță de temperaturi până la sfârșitul lunii octombrie.

Prognoza pe 4 săptămâni

Vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei, se arată în prognoza meteo pentru perioada 6 octombrie - 3 noiembrie 2025, emisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, săptămâna viitoare chiar vor lipsi, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Ploile vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Ploile estimate pentru această perioadă vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Avertizare de frig, ninsori și ploi pentru următoarele zile. Care sunt cele mai afectate zone
Meteorologii anunţă că, începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit. ANM...
Avertisment de la Ministerul Mediului: "În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună"
Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, a anunțat că autoritățile se așteaptă ca precipitațiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundație în...
#prognoza meteo, #val frig Romania, #precipitatii Romania, #ploi abundente, #temperaturi scazute , #prognoza meteo
