Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Conform meteorologilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

În restul regiunilor vom avea o vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în zonele vestice, unde izolat vor fi posibile averse slabe cantitativ și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sud-est. Valorile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4 grade. Pe timpul nopții se va forma și ceață în sud-est.

Vremea în Capitală

În București vom avea o vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade, iar minima de 13-15 grade.

Vremea sâmbătă, 6 septembrie

Valorile termice vor continua să fie ridicate decât în mod normal sâmbătă, 6 septembrie. Astfel, vremea va fi călduroasă, în special în vestul și sudul României. Vom avea un cer variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza și seara în Banat, Crișana, Maramureș, dar și la munte, unde pe arii restrânse apar aversele și descărcările electrice.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor. Valorile maxime vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, iar minimele se vor încadra între 7 și 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe spații foarte mici apare și ceața.

