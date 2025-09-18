Vortexul polar ar putea aduce o iarnă grea în Europa. Care sunt semnele că România ar putea trece prin episoade de frig intens și ninsori abundente

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:45
Vortexul polar ar putea aduce o iarnă grea în Europa. Care sunt semnele că România ar putea trece prin episoade de frig intens și ninsori abundente
România ar putea avea episoade de firg intens FOTO Hepta

Un nou vortex polar începe să se formeze deasupra Arcticii, iar meteorologii avertizează că evoluția lui ar putea influența decisiv iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România.

Potrivit severe-weather.eu, citat de Antena 3 CNN, datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării acestui fenomen.

Vortexul polar apare în fiecare toamnă, odată cu răcirea Polului Nord, însă modul în care evoluează poate face diferența între o iarnă blândă și una cu episoade severe de frig și ninsori abundente.

Dacă vortexul slăbește sau se rupe, masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase, provocând episoade de iarnă dură în Europa, inclusiv în zona României.

Semnele că ne așteaptă o iarnă grea

Potrivit meteorologilor, anul acesta vortexul polar se formează mai slab decât media. În plus, doi factori importanți ar putea să-l destabilizeze în lunile următoare. Este vorba despre La Niña, fenomen climatic care afectează temperaturile oceanului Pacific și are legături cu ierni mai reci în emisfera nordică, dar și QBO negativ, o schimbare a direcției vânturilor din stratosferă, care favorizează și ea un vortex instabil.

Astfel, cresc probabilitatea producerii unui „eveniment de încălzire stratosferică bruscă” - un fenomen în care vortexul se rupe, iar aerul arctic coboară spre Europa.

Cum va fi influențată vremea din România

Dacă aceste prognoze se confirmă, iarna 2025/2026 ar putea aduce în România perioade cu episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate însă cu intervale mai blânde.

În anii trecuți, astfel de rupturi ale vortexului polar au provocat valuri de frig în toată Europa, inclusiv în Balcani.

Deocamdată, specialiștii avertizează că scenariile nu sunt definitive, iar evoluția vortexului va fi monitorizată atent în următoarele luni. Cert este că startul mai slab al acestui fenomen sugerează o iarnă dinamică, cu șanse mai mari de episoade reci și instabile în regiunea noastră.

