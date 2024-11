Ce va însemna pentru SUA și țările NATO revenirea în forță a lui Donald Trump. Prognoza sumbră a unui politolog renumit

Francis Fukuyama, renumit politolog și autor, a analizat în detaliu viitorul economiei și politicii americane sub o nouă administrație Donald Trump, având în vedere victoria masivă a acestuia și a Partidului Republican. Fukuyama subliniază că ultimele alegeri din SUA marchează nu doar schimbări politice majore, ci și o respingere decisivă de către electorat a liberalismului tradițional și a modului în care acesta a evoluat de la anii 1980.

Într-o analiză publicată în cotidianul britanic Financial Times, politologul american a punctat că, după alegerile din 2016, mulți au considerat că alegerea lui Trump a fost un accident electoral, cauzat de adversarul slab și de faptul că nu câștigase votul popular, iar victoria lui Biden în 2020 a părut să readucă normalitatea după un mandat haotic. Cu toate acestea, rezultatele de marți arată că președinția lui Biden a fost, de fapt, o anomalie, iar Trump inaugurează o nouă eră în politica americană. „Americanii au votat fiind conștienți pe deplin cine este Trump și ce reprezintă”, afirmă Fukuyama în cadrul analizei citate.

Sfârșitul neoliberalismului american, politici dure anti-migrație și răzbunări politice în justiție

În ceea ce privește schimbările economice, Fukuyama subliniază că Trump dorește să elimine atât neoliberalismul, cât și „liberalismul woke”, văzut ca o amenințare majoră la adresa liberalismului clasic, care se bazează pe respectul pentru demnitatea egală a indivizilor și pe protejarea drepturilor acestora printr-un stat de drept. Trump, însă, este “un protecționist declarat, care consideră că ‘tariful’ este cel mai frumos cuvânt din limba engleză”, propunând tarife de 10-20% pentru toate bunurile produse în afara țării. „Acest nivel de protecționism va avea efecte extrem de negative asupra inflației, productivității și ocupării forței de muncă,” avertizează Fukuyama.

Pe planul politicii legate de migrație, Trump intenționează să extindă măsurile din primul mandat și să deporteze cât mai mulți dintre cei 11 milioane de imigranți fără documente din SUA. Fukuyama subliniază amploarea acestei inițiative: „Administrativ, aceasta este o sarcină uriașă, care va necesita ani de investiții în infrastructura necesară pentru a o pune în practică.” În plus, politica anti-migrație va afecta grav industrii care depind de forța de muncă imigrantă, cum ar fi construcțiile și agricultura, și va genera conflicte sociale majore.

Politologul american atrage atenția, totodată, în legătură cu planurile lui Trump de a folosi sistemul de justiție pentru a se răzbuna pe criticii săi, inclusiv pe politicieni de marcă precum Joe Biden și Mark Milley. „Problema reală în acest moment nu are legătură cu malițiozitatea intențiilor sale, ci cu capacitatea sa de a le pune în aplicare,” notează Fukuyama, subliniind că justiția a fost una dintre ultimele bariere rezistente în fața exceselor sale.

Politica externă: distanțarea față de țările NATO din UE și pericolul pentru Ucraina

În domeniul politicii externe, Francis Fukuyama avertizează că Ucraina este marele perdant al noii administrații. Trump ar putea forța o înțelegere în favoarea Rusiei prin refuzul de a furniza armament Ucrainei și ar putea submina NATO prin refuzul de a onora garanțiile de apărare mutuală prevăzute de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor, și fiecare țară membră va sprijini partea sau părțile atacate prin efectuarea imediată a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice. „Viitorul capacității NATO de a rezista în fața Rusiei și Chinei este serios pus sub semnul întrebării,” avertizează politologul.

Acesta a mai afirmat în analiza publicată de FT că Trump va avea mai mult succes în implementarea agendei sale decât în primul mandat. „El și republicanii au recunoscut că implementarea politicilor depinde de personal,” explică Fukuyama. De data aceasta, Trump intenționează să folosească o structură numită „Schedule F” pentru a înlătura protecțiile angajaților federali și a-și numi propriii susținători loiali. Această măsură ar putea conduce la o degradare treptată a instituțiilor liberale, asemănătoare celei observate în Ungaria sub Viktor Orbán.

Rezultatul alegerilor oferă, practic, lui Trump un mandat politic puternic pentru a acționa liber, iar „polarizarea deja profundă a societății americane se va accentua”. Fukuyama concluzionează în analiză că următorul mandat al republicanului ar putea astfel transforma SUA într-o societate cu un nivel scăzut de încredere, cu instituții politice tot mai fragile.

Francis Fukuyama este senior fellow la Center on Democracy, Development, and the Rule of Law (n.r. tradus din engleză - Centrul pentru Democrație, Dezvoltare și Statul de Drept) al Universității Stanford. Politolog, economist și autor american, Fukuyama este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa influentă „Sfârșitul istoriei și ultimul om” (1992). Acesta a avansat ideea că democrația liberală occidentală ar putea reprezenta „punctul final al evoluției ideologice a omenirii” și forma finală de guvernare, după prăbușirea comunismului și sfârșitul Războiului Rece. Opiniile sale au stârnit discuții ample și critici în comunitatea academică și politică, deși lucrarea sa rămâne un punct de referință în dezbaterea asupra politicii globale. Ultimul volum publicat al politologului se intitulează „Liberalism and its discontents” (n.r. tradus din engleză - ”Liberalismul și nemulțumirile sale”).

