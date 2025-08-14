Ce estimări fac meteorologii pentru iarna care urmează în Europa. Care e perioada în care gerul poate fi extrem și în ce zone vor fi ninsori masive

Ianuarie ar putea să fie cea mai friguroasa lună FOTO Hepta

Europa ar putea avea o iarnă 2025/2026 cu episoade de frig extrem și ninsori neașteptate ca intensitate, în special în ianuarie, pe fondul unui fenomen La Niña slab și al unui vortex polar mai puțin puternic, care pot permite aerului rece arctic să pătrundă mai des pe continent.

Specialiștii estimează un vortex polar mai slab decât normal la început de sezon, ceea ce crește șansele ca Europa să aibă perioade reci și episoade de ninsoare, dar și favorizarea La Niña, care are istoric o probabilitate de 60-75% să ducă la „încălziri bruște stratosferice” - fenomene ce destabilizează vortexul și favorizează valurile de frig.

La Niña este faza rece a fenomenului ENSO, caracterizată prin temperaturi mai scăzute decât normalul în apele din centrul și estul Pacificului tropical, care poate influența configurația presiunilor atmosferice la scară largă și poate favoriza situații în care masele de aer rece din nord să ajungă mai ușor pe continent.

Chiar dacă fenomenul se formează departe, influența sa se simte la nivel global, modificând poziția și intensitatea curenților de aer din atmosferă, arată Antena 3 CNN.

Vortexul polar este o zonă vastă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord, la altitudini mari. Când este puternic, ține aerul rece blocat în zona arctică, ceea ce duce la ierni mai blânde în Europa. Când slăbește, jetul polar devine ondulat și permite pătrunderea aerului arctic spre sud.

Prognozele pentru Europa

Datele timpurii ale modelului european ECMWF pentru lunile decembrie-ianuarie-februarie arată o presiune atmosferică în tendință de scădere dinspre estul Canadei spre vestul Europei, cu presiune ridicată în regiunile polare, semn al unui vortex polar slăbit.

Iarna aceasta ar putea fi mai caldă decât normal pe mare parte din continent, sub influența curenților sudici, cu excepția unor zone centrale unde temperaturile ar putea fi apropiate sau chiar sub medie.

Vor fi mai multe precipitații în nord-vestul Europei și în sud, valori apropiate de normal în rest.

Deși media pe trei luni arată temperaturi ușor peste normal, analiza pe luni scoate în evidență ianuarie 2026 ca fiind luna cu cel mai mare potențial de vreme rece în Europa.

Prognoza de zăpadă ECMWF arată cantități sub media multianuală pentru cea mai mare parte a Europei, dar cu posibilitate de ninsori peste normal în sudul Marii Britanii și în anumite regiuni din Scandinavia. Zonele centrale ale continentului ar putea avea episoade de ninsoare local mai abundentă, chiar dacă media sezonului rămâne mai scăzută.

