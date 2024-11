Un program de lucru de la 9.00 dimineața la 5.00 după-amiaza este comun pentru angajații din diverse domenii, de la cei care lucrează în corporații, până la funcționarii publici. Acesta oferă stabilitate și predictibilitate, fiind ideal pentru cei care apreciază o rutină zilnică clară. Totuși, nu este lipsit de provocări, cum ar fi lipsa flexibilității sau oboseala generată de ritmul repetitiv.

Tinerii tind să privească programul tradițional de la 9.00 la 17.00 cu o doză de scepticism, preferând adesea flexibilitatea. Aceștia pun mare preț pe echilibrul între viața personală și cea profesională, iar un program fix poate părea restrictiv sau nepotrivit pentru stilul lor de viață. Mulți dintre ei apreciază munca remote sau orarele flexibile care le permit să își organizeze ziua în funcție de preferințele lor.

Un tânăr de 25 de ani a deschis o discuție pe această temă, dornic să afle cum reușesc alții să accepte senini acest program.

"Cum rezistați să munciți 9-5 toată viața?"

"Sunt tânăr, 25 de ani. Muncesc de 6 ani, am trecut deja prin 5 locuri de muncă din domeniul facultății pe care am terminat-o, dar și din afara lui, însă niciunul nu m-a făcut să nu mă trezesc absolut mort psihic, știind că cel mai probabil o să muncesc până mor făcând același lucru zi de zi, fără sfârșit pentru o pensie care cel mai probabil o să fie la 70 de ani, dacă o să mai existe măcar.

Ads

Simt că muncesc pentru a plăti facturi pentru o locuință în care nu prea trăiesc, deoarece majoritatea vieții mi-o irosesc la muncă. Voi cum rezistați când sunteți loviți de gânduri de genul acesta?", a întrebat tânărul pe Reddit.

Întrebarea sa a adunat 300 de răspunsuri. Unii explică lipsa unei alternative, alții cred că ce faci după program te poate ajuta să păstrezi un echilibru.

"Am chestii de făcut după. Ce alternativă crezi că ai? Poți să te muți singur în pădure oricând sau să îți deschizi afacere, dar atunci o să muncești cel mai probabil 24/7. Sunt puțini oameni de afaceri care au reușit să facă un sistem care să meargă singur. Contează mediul de lucru. Nu dispera și continuă să cauți ceva mai bun. Eu, de exemplu, am găsit ceva în sistem hibrid și când merg la birou am colegi super. Înainte de asta mergeam zilnic la birou dar colectivul era ok și nu aveam o problemă.

Ads

Dacă n-ai hobby-uri și chestii care îți plac, orice ai face o să ai o viață nasoală și dacă ai toți banii din lume. Iar dacă ai deja ceva ce îți place să faci concentrează-te pe asta, nu pe muncă. Asta merge la mine, cel puțin. Multă baftă!"

"Nu poți să te muți singur în pădure"

Alții invocă regulile pe care trebuie să le respectăm la tot pasul.

"Faza e că nu poți să te muți singur în pădure, nici măcar dacă e pădurea ta. Nu ai voie să faci foc cu ce vrei, când vrei, unde vrei, nu ai voie să te hrănești cu ce vânezi și nici măcar nu ai voie să-ți faci o cabană în pădurea ta așa cum vrei. Pentru cine nu s-a prins încă: nu trăim într-o societate liberă. Aproape nimeni n-o face."

Cei care au lucrat în condiții grele sunt mulțumiți acum de munca la birou.

"După ce am crescut la sat și am lucrat la o firmă care tăia tirul de lemne într-o zi, pot să-ți spun că job mai confortabil ca cel pe care îl am acum nu o să mai găsesc.

Ads

Uite de exemplu acum îți răspund în timp ce rulez o formă de undă arbitrară pe un part și trebuie să mă asigur că acel part nu e afectat. Am a 2-a cafea în față, sticla de apă minerală, mi-e cam somn și sunt cu o zi în față când vine vorba de task-uri.

La firma de tăiat lemne, la ora asta cumpărăm o cafea la cei de acolo, să-mi dea în schimb un pahar de țuică, pe care-l dădeam sec, să nu mă mai doară spatele așa tare. A, și lucram 7-17 cu o ora pauză, pe 40 RON pe zi."

"Am făcut pe 09.11, 15 ani de muncă în IT cu program 09-17:00. Dacă aș ști să fac și altceva, încât să-mi plătesc chiria și să mă pot descurca lunar (mâncare, facturi, etc) aș pleca din acest domeniu, unde am văzut aceleași lucruri la diferite companii (5) în toți acești ani. Dacă aveți un sfat bun pentru unul la 41 de ani."

"Am realizat cât de privilegiat sunt"

Un tânăr a povestit cum a ajuns să fie recunoscător pentru munca la birou și regulile de la serviciu, respectiv programul de lucru.

"Așa zic mulți, inclusiv eu, îmi place să repart/ construiesc chestii în timpul liber și mai în glumă mai în serios am zis că ne lăsăm de IT și ne apucăm de electrică/ renovări etc, după ce m-am apucat de un proiect micuț 2 weekenduri la rând, în care 8 ore m-am aplecat de 2000 de ori să ridic cuie, fire și alte rahaturi de pe jos, am realizat cât de privilegiat sunt că stau pe un scaun la birou cu temperatura optimă și sucul în față, mă uit la un monitor ca să scot aceiași bani și mă doare spatele doar pentru că nu am stat corect pe acel scaun…"

Ads

"Având hobby-uri pe care le faci după lucru care ajută să te relaxezi, să te decomprimi, să nu te gândești la lucru. Adică faci și lucruri care îți plac, că dacă tot trebuie să lucrăm că da trăim, măcar să facem și ceva care ne place.

Ajută și să te înțelegi bine cu colegii, să mai vorbești din când în când, că hai să fim serioși, o bună parte din lume nu chiar lucrează alea 8 ore încontinuu. Mai mergi la baie, mai schimbi o vorba, mai mergi să îți faci o cafea, să-ți pui apă în sticlă de băut și uite așa se duce vreo ora din alea 8.

Mi-ar plăcea să se facă săptămâna de lucru de 4 zile, cred că ar fi mai balansate lucrurile în general și ar avea lumea mai mult timp de relaxare.

Dacă tu știi doar să mergi la lucru și să vii acasă să nu faci nimic, probabil o dai într-o depresie urâtă.

Un mic exercițiu învățat de la cineva: după lucru, pune-te să dormi un 20-30 min și apoi fă alte lucruri. Așa separi mental perioada de lucru din zi față de cea în care vrei să faci altceva: să înveți ceva nou, să te joci, să gătești, să croșetezi, să faci orice îți aduce plăcere și te face să te simți bine."

Ads

"9-5 este cea mai toxică chestie"

Și alții susțin punctul de vedere formulat de autorul postării.

"Când te uiți prin comentarii observi că lumea nu ar renunța la jobul 9-17 nici să-i pici cu ceară. Nu observă că trece viața pe lângă ei. Bine, când îi vor lovi problemele de sănătate vor căuta orice altă scuză, doar să nu dea vină pe muncă, când acolo e cauza principală. Cu tot stresul aferent. 9-5 este cea mai toxică chestie, și de acolo trebuie să înceapă schimbarea. Ori muncă în ture, ori 3 zile sau cumva să rămână timp și pentru trăit. În cazul tău dacă la 25 de ani ai ajuns să te epuizezi așa, e cazul să devii antiwork un pic, să te relaxezi, poate să faci ceva ce te pasionează și apoi să vezi ce mai poți face. E păcat să îți ratezi tinerețea pentru o companie căreia nu-i pasă de tine. Munca nu e totul!"

Ads