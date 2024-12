Elena Lasconi ironizează programul de guvernare propus de coaliția pro-europeană. "O listă lungă de promisiuni. Pe aproape toate le-aţi mai auzit tot de la ei"

Elena Lasconi, preşedinta USR, a declarat că promisiunile anunţate marţi seară, 17 decembrie, de PSD, PNL şi UDMR, pentru un viitor program de guvernare, au mai fost formulate şi în 2023 de către premierul Marcel Ciolacu, fără a fi însă puse în aplicare.

Ea a menţionat că din documentul transmis de aceste partide nu reiese cât de mare este deficitul bugetar şi dacă în 2025 vor creşte sau nu taxele.

"Am aflat că au pregătit o listă lungă de promisiuni. Pe aproape toate le-aţi mai auzit tot de la ei. Chiar anul trecut, din gura premierului în funcţie, de la tribuna Parlamentului, care promitea că face curăţenie în statul român. Nu s-a întâmplat ce a promis. NU am primit niciun răspuns la întrebarea: cum arată bugetul pe 2025? NU am primit niciun răspuns la întrebarea: cum finanţăm reformele promise oamenilor? Ce economii se fac din reducerile promise? Cât de mare e gaura la bugetul de stat? Cresc sau nu taxele românilor de la anul? Este un moment greu pentru România pe care doar construind pe adevăr îl putem trece! Suntem aici ca să-i reprezentăm pe oamenii cinstiţi din România. Suntem aici pentru voi!", a scris lidera USR, pe Facebook.

Ea subliniază că este "mai important ca niciodată" ca guvernanţii să nu le facă oamenilor "promisiuni fără acoperire" şi adaugă că guvernarea trebuie să vizeze asigurarea unui trai mai bun tuturor cetăţenilor, nu doar unora.

"Am aflat de la televizor că eu şi colegii mei nu mergem la o întâlnire la Palatul Victoria, unde se discută guvernarea viitoare. Cum să lipsesc dacă nu fusesem invitată? Da, exact aşa s-a întâmplat: liderii celorlalte partide au stabilit o şedinţă, nu ne-au invitat, dar au spus presei că nu venim. Pentru că n-am orgolii inutile, pentru că eu chiar cred că interesul public e suprem, am mers la Guvern să le spun celor care iau zilele acestea decizii pe banii tuturor românilor care muncesc în ţara asta că nu e normal cum au procedat. Da, ştiu, lor nu le-a convenit ce am făcut, eu sunt sigură că am făcut ceea ce trebuia pentru oamenii de bună-credinţă din această ţară", a menţionat Elena Lasconi.

Liderii PSD, PNL, UDMR şi ai grupului parlamentar al minorităţilor naţionale au anunţat marţi seara, 17 decembrie, că au convenit măsuri şi principii ale viitorului program de guvernare, punând accent pe reforme şi investiţii, pe reducerea cheltuielilor statului.

"Principiile programului de guvernare vizează sustenabilitatea şi predictibilitatea macro-economică în acord cu aşteptările mediului de afaceri, sindicatelor şi societăţii civile. În acest moment de răscruce, partidele care îşi asumă responsabilitatea guvernării conştientizează că România trebuie să fie, fără compromisuri, demnă de sacrificiile şi idealurile Revoluţiei din 1989 şi de aşteptările cetăţenilor în 2024", informează un comunicat transmis AGERPRES.

Liderii partidelor menţionate şi ai grupului minorităţilor naţionale s-au reunit, marţi, la Palatul Victoria pentru a se pune de acord asupra principiilor viitorului program de guvernare, se mai arată în comunicatul de presă. Preşedinta USR, Elena Lasconi, s-a dus marţi la Palatul Victoria pentru a participa la discuţiile cu reprezentanţii PSD, PNL şi UDMR şi ai minorităţilor privind formarea Guvernului, context în care a declarat că nu a primit o invitaţie pentru a participa la aceste discuţii şi că a reprezentat o "lipsă de respect" faptul că partidul USR nu a fost invitat.

