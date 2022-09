Magazinele Lidl din România își reduc programul din cauza facturilor. Care va fi noua oră de închidere

Lidl România a decis să își reducă programul de funcționare începând de luni, 26 septembrie, ca urmare a facturilor mari la electricitate.

Conform Economica.net, toate magazinele Lidl vor funcționa după noul program:

Luni – Sâmbătă: 7:30 – 21:00

Duminică: 8:00 – 19:00*

*Cu excepția magazinului Lidl din Medgidia, str. Independenței, Nr. 12, care își păstrează programul actual pentru duminică și va funcționa în intervalul orar 08:00 – 18:00.

Până luni, când va intra în vigoare modificarea, programul rămâne cel normal, adică după cum urmează:

Luni – Sâmbătă: 07:00 – 22:00

Duminică: 08:00 – 21:00

Creșterea facturilor la energie au efecte și asupra modului în care lucreză angajații. Conform unui studiu realizat de o platformă de recrutare, 6 din 10 angajați care lucrează de acasă s-ar întoarce la birou pentru a reduce consumul.

”Nu mi se pare OK să plătesc pentru energia pe care o consum acasă în scopul muncii. Având facturi mai mari, mă gândesc să merg la birou sau să fac o solicitare în acest sens, pentru că nu mi se pare OK să plătesc atât de mult la factură pentru energia pe care o consum acasă în scopul muncii. Eu sunt sigur că se va simți această diferență, pentru că nu mai sunt lumini aprinse, nu mai consum curent, nu știu, pe un televizor aprins, pe calculatorul pe care lucrez”, afirmă Alex, angajat în IT.

