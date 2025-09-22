Un tânăr care lucrează part-time „nu poate înțelege” cum oamenii muncesc 40 de ore pe săptămână

Un tânăr de 20 de ani a lansat în mediul online o dilemă serioasă: „Cum pot oamenii să lucreze 40 de ore pe săptămână?”. La prima vedere, mesajul său poate părea amuzant și puțin naiv, dar nu există niciun angajat full-time care să nu fi simțit la fel cel puțin o dată.

Uneori, programul standard de 40 de ore pe săptămână poate părea că îți consumă întreaga viață: te trezești, mergi la muncă, te întorci acasă și o iei de la capăt a doua zi. Este monoton și obositor, dar pentru majoritatea nu există alternativă. Pentru acest tânăr, perspectiva de a adăuga încă 20 de ore la programul său deja greu de suportat este greu de „înțeles”.

Tânărul de 20 de ani „nu poate înțelege” cum este să lucrezi 40 de ore pe săptămână pentru tot restul vieții.

Într-un mesaj pe Reddit, acesta a povestit că lucrează la o benzinărie de când avea 14 ani, cu un program mediu de 16–20 de ore pe săptămână. Deși acest lucru este normal pentru un job part-time, el consideră că un program full-time de 40 de ore pe săptămână este de neconceput.

Tânărul a mărturisit că a încercat să discute cu un terapeut despre situația sa, dar nu a fost mult ajutor. „Urăsc să merg la muncă în fiecare zi, stau și mă uit la ceas și, când nu mă uit, tot la ceas mă gândesc”, a explicat el.

Se simte fără speranță și explică: „Nimeni pe care îl cunosc nu înțelege și am încercat să găsesc persoane care să înțeleagă, dar toți par să creadă că exagerez, și asta mă doboară.” De asemenea, se întreba dacă va găsi vreodată un job care să nu îi provoace acest sentiment.

„Dacă îți place munca, timpul trece repede”

Comentatorii de pe Reddit au fost empatici și au oferit sfaturi despre cum să supraviețuiești unei săptămâni de muncă.

Un utilizator a rezumat perfect:

„Cred că majoritatea oamenilor lucrează 40 de ore pentru că trebuie, nu pentru că vor. Doar chiria mea este 25.000 de dolari pe an, iar rata la mașină e 7.000. Nu pot lucra part-time, și în prezent iau două salarii, ajungând la puțin peste 80.000 de dolari pe an după taxe. Îmi place să nu mă îngrijorez de necesități, dar vreau să muncesc? NU.”

Alții au menționat că depinde și de tipul jobului:

„Dacă îți place munca, timpul trece repede. Dacă e ciclic, vei avea perioade mai ușoare pe parcursul anului. Dacă implică un computer, accesul la internet te ajută să rămâi ocupat. Și dacă poți asculta muzică în timp ce lucrezi, timpul zboară.”

Indiferent de sfaturi, concluzia este clară: munca este greu de făcut, obositoare și stresantă, iar trecerea la programul full-time este dificilă.

Perspective, alternative și cercetări

Cercetările arată că există alternative mai bune decât programul tradițional de 40 de ore pe săptămână.

Odată cu avansul tehnologic și schimbarea atitudinilor față de muncă, mulți consideră săptămâna de lucru de 5 zile depășită. Anthony Klotz, profesor de management la UCL School of Management din Londra, a declarat pentru CNBC:

„Există o nemulțumire tot mai mare față de sarcinile de muncă care nu adaugă valoare vieților noastre. Oamenii au o toleranță mai mică și nu se tem să spună: ‘Nu vrem să ne pierdem timpul.’”

Un studiu din Islanda a arătat că reducerea programului la 35 de ore pe săptămână, 4 zile de lucru pentru 2.500 de angajați a avut succes major: productivitatea nu a scăzut, iar angajații au raportat mai puțin stres, risc mai mic de burnout și îmbunătățiri ale sănătății și echilibrului între viața personală și muncă.

Gudmundur Haraldsson, unul dintre cercetători, a spus: „Experimentul islandez arată că nu doar că este posibil să lucrezi mai puțin în vremurile moderne, dar și că schimbarea progresivă este posibilă.”

Reducerea orelor de muncă în timpul săptămânii permite angajaților să se relaxeze, să se reîncarce și să acorde mai mult timp altor domenii din viața lor, venind la muncă mai motivați și mai entuziaști — un beneficiu pentru toată lumea, scrie yourtango.com.

