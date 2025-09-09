România, în topul programului SAFE destinat apărării. A doua cea mai mare alocare după Polonia. Câți bani va primi de la Comisia Europeană

16,6 miliarde de euro va primi România prin programul SAFE, destinat apărării, a doua cea mai mare alocare din mecanism după Polonia. Anunțul a fost făcut marți, 9 septembrie, într-o conferință de presă susținută de Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene, și Andrius Kubilius, comisarul pentru Apărare.

Comisia Europeană a aprobat astfel repartizarea provizorie a sumei de 150 de miliarde de euro dedicată consolidării apărării Uniunii Europene prin noul program SAFE – Security Action for Europe.

Banii de la Comisia Europeană, care sunt destinați pentru achiziția de echipamente militare și pentru consolidarea zonelor deficitare de apărare, sunt disponibili sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi reduse și o perioadă de grație de 10 ani.

România va primi 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, a doua cea mai mare alocare după Polonia, peste 43 de miliarde, fiind urmată de Ungaria și Franța, ambele cu aceeași sumă, 16,2 miliarde, scrie observatornews.ro.

Cum s-a făcut alocarea provizorie

- Polonia - 43.734.100.805 €

- România - 16.680.055.394 €

- Franța - 16.216.720.524 €

- Ungaria - 16.216.720.524 €

- Italia - 14.900.000.000 €

- Lituania - 6.375.487.840 €

- Letonia - 5.680.431.322 €

- Portugalia - 5.841.179.332 €

- Belgia - 8.340.027.698 €

- Estonia - 2.660.932.171 €

- Slovacia - 2.316.674.361 €

- Cehia - 2.060.000.000 €

- Croația - 1.700.000.000 €

- Finlanda - 1.000.000.000 €

- Spania - 1.000.000.000 €

- Cipru - 1.181.503.924 €

- Bulgaria - 3.261.700.000 €

- Grecia - 787.669.283 €

- Danemarca - 46.796.822 €

Ionuț Moșteanu, ministrul român al Apărării, s-a arătat bucuros, într-o postare pe Facebook, de faptul că România va primi 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE.

"Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere.

Sunt investiții de care vor putea beneficia fiecare român.

Aceste investiții sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene. Rusia lui Putin rămâne o amenințare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă și rezilientă", a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

"Decizia de astăzi demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul apărării și determinarea sa de a investi într-un viitor mai sigur. Pe măsură ce avansăm cu programul SAFE, vom sprijini statele membre să își consolideze capabilitățile de apărare în conformitate cu prioritățile lor naționale și NATO", a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă CE.

În același timp, Andrius Kubilius, comisarul pentru Apărare, a spus:

"SAFE este un succes istoric pentru Uniunea Europeană. Odată cu Cartea Albă privind nivelul de pregătire în apărare, ne-am angajat să sprijinim efortul de reînarmare al statelor membre și al Ucrainei. La mai puțin de șase luni, acest lucru a devenit realitate. Această sumă semnificativă va contribui la descurajarea inamicilor și la întărirea apărării europene.

De acum înainte vom colabora strâns cu statele membre pentru a ne asigura că aceste fonduri sunt utilizate pentru a îmbunătăți interoperabilitatea, pentru a dezvolta baza industrială europeană de apărare și pentru a consolida capabilitățile noastre colective".

Ultimul, dar nu cel din urmă, despre mecanismul SAFE a vorbit și Piotr Serafin, comisarul pentru Buget.

"Punem bugetul UE să lucreze pentru securitatea noastră. Cu SAFE, valorificăm la maximum resursele noastre, ajutând statele membre să cheltuie mai eficient pentru apărare. Totodată, arată că UE poate acționa rapid și hotărât atunci când este nevoie".

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiţii rapide şi importante în industria şi tehnologia de apărare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului finanţelor, prin intermediul unor împrumuturi cu dobândă avantajoasă, România va putea finanţa proiecte esenţiale pentru modernizarea echipamentelor militare şi pentru dezvoltarea capacităţii proprii de producţie.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaşte atât nevoile de securitate, cât şi rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Aceşti bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar şi pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranţei naţionale este vitală. Am obţinut această finanţare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul naţional, ceea ce este esenţial în actualul context economic. În acelaşi timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranţă cetăţenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

SAFE este un instrument temporar de urgenţă, operaţional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani şi o perioadă de graţie de 10 ani. În funcţie de opţiunea statului, poate fi acordată şi o prefinanţare de 15% din împrumut.

Finanţarea în cadrul acestui instrument are şi rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziţia urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forţelor şi echipamentelor.

Ministerul Finanţelor va continua să colaboreze cu celelalte ministere implicate pentru a finaliza documentaţia necesară şi pentru a asigura o absorbţie rapidă şi eficientă a fondurilor, în conformitate cu obiectivele strategice de securitate ale României şi ale Uniunii Europene.

Guvernul român informează că participarea României la programul SAFE are trei implicaţii majore. Astfel, prima este componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achiziţiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu ţările europene, pentru creşterea capacităţii de apărare.

„Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară şi vom deveni parte a lanţurilor valorice ale industriei de apărare europene”, precizează Executivul.

A doua componentă este cea bugetară: achiziţiile de tehnică militară din urmatorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât România ar fi putut obţine pe cont propriu, cu perioadă de graţie de 10 ani şi termen de rambursare de 40 de ani, menţionează Guvernul.

Sursa citată adaugă că a treia componentă este cea de infrastructură, fiind propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

După alocarea acestei sume, urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanţate. Această negociere se va desfăşura în septembrie şi octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanţate prin mecanismul SAFE, menţionează Guvernul.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument.

Programul este expresia solidarităţii europene faţă de nevoia unei apărări colective moderne şi reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării şi crearea unei pieţe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan naţional de investiţii în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

