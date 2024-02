Singurul program TV de dinainte de '89 de care românii își amintesc cu plăcere. "Mă fascina"

Înainte de 1989, programele TV din România erau controlate strict de regimul comunist, iar emisiunile erau difuzate timp de 2-3 ore zilnic, conținutul acestora fiind cenzurat.

Televiziunea era folosită ca instrument de manipulare și control social, reflectând viziunea oficială a regimului comunist asupra realității.

Zeci de ani mai târziu, din când în când în mediul online apar postări și discuții legate de acea perioadă. Unii își amintesc cu groază, alții cu o oarecare nostalgie, fiind vorba de perioada copilăriei sau a tinereții lor.

O postare în care apare programul TV dintr-o zi obișnuită a săptămânii a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii.

"Netflix 1989", scrie în textul care însoțește imaginea publicată de Cineclic.

"Toate erau scurt metraje, să nu te plictisești"

"Da, dar măcar aveai unde să pui mileul de macrame și peștele de sticlă. Acum, fac ăștia televizoarele așa de subțiri, că, dacă se dereglează imaginea sau se arde lampa PL 500, nici nu ai unde să dai cu pumnul."

"Jumătate de oră a ținut telejurnalul și tot jumătate de oră au ținut și cântecele patriotice. În rest mai mult de 20 de minute nu a ținut alt program. Scurt și la obiect. Doar ce au vrut ei (cei de sus) să auzim. În caz că nu s-a luat curentul. Văd că nu sunt trecute desenele animate cu Mihaela de 10 minute. De la ora 22, la culcare. Mâine zi cu forțe proaspete la muncă."

"Toate erau scurt metraje, să nu te plictisești."

"Nu mă dezlipeam de televizor".

"Singurul program de care îmi aduc aminte cu plăcere din acele vremuri"

Cineva a amintit cât de complicat era să încerci să prinzi posturi de televiziune de la bulgari.

"Filmul era după ce se lua curentul".

"Tată instalase mai multe antene. Una pe un balcon, una pe celălalt, iar pe bloc aveam antena comună. Trei cabluri pe care trebuia să le conectăm pe rând pentru a găsi ceva de văzut la TV... un Snagov 222 alb-negru. "Prindeam" bine sârbii 1 și 2, bulgarii cu pureci și impecabil rușii 1. La TVR erau doar două ore de program în timpul săptămânii, apoi au introdus trei. Erau puține filme, tovarășul și "mărețele împliniri ale epocii de aur" ocupând aproape în integralitate spațiul de emisie. Teleenciclopedia care se difuza sâmbătă searz mă fascina. Este singurul program de care îmi aduc aminte cu plăcere din acele vremuri."

"Nostalgicii pot să își cumpere bilet dus pentru Coreea de Nord."

Unii își amintesc că petreceau timpul citind sau alături de familie, în lipsa altor activități.

"Cu acest program tv, am citit multe române, povești multe copiilor și mult lucru manual prin tricotat și croșetat!"

"Acum râd, dar atunci... nu prea. A existat și o parte bună: am citit continuu, mii de cărți. Am călătorit în toată lumea și am văzut frumusețile pământului, am învățat din viețile eroilor mei preferați."

"Ajunsesem să citesc cursiv la filme în bulgărește"

"Ajunsesem să citesc cursiv la filme în bulgărește, deși eu nu învățasem în școală limba rusă, dar învățasem literele de la tată. De înțeles, înțelegeam mai puțin. Dar nu pierdeam niciun meci la bulgari."

"Aveam Album duminical duminică, așteptam 2 ore să vedem un cântec, parcă sâmbăta mai dădea Stan și Bran, la 17,30 jumate de oră mai râdeam și noi."

"Era doar sâmbătă emisiunea Gala desenului animat realizator Viorica Bucur și duminică în Album duminical cca 10 minute cu Tom și Jerry. Atât aveau copiii dreptul la desene animate în 1989. În rest duminică difuzau dimineață emisiunea pentru șoimii patriei și pionieri urmată de Telefilmoteca de ghiozdan (seriale TV: Arabela, Eroii n-au vârstă, Pistruiatul, Rachetă albă etc)"