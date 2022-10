Invata programare si construieste-ti o cariera mare! In cat timp poti obtine primul job in IT?

In adolescenta, e dificil sa-ti alegi o cariera de care sa fii pe deplin multumit intreaga viata. Odata cu trecerea timpului si maturizarea, perspectivele asupra vietii se modifica si, chiar si pasiunile. Astfel, daca nu mai esti satisfacut de parcursul tau profesional, poti schimba macazul si poti alege sa te reorientezi profesional catre o cariera in programare.

Domeniul IT este unul de viitor si cel in care se inregistreaza un mare deficit de personal, fapt pentru care profesionistii sunt recompensati pe masura. Chiar daca nu ai ales sa mergi pe drumul acesta, nu e niciodata prea tarziu sa pui ”STOP” la ceea ce faci in prezent si sa decizi ca e momentul pentru a invata programare. Daca varsta nu ti se mai pare una potrivita pentru a participa la cursuri si nici timpul nu-ti permite acest lux, atunci trebuie sa stii ca poti alege una dintre cele mai inovative metode de invatare existente pe piata din Romania: mentoratul in programare fondat de Petru Trimbitas.

Programul de mentorat WellCode a fost gandit de Trimbitas in urma experientei sale in cadrul companiilor Facebook si Google, din Statele Unite ale Americii, si se bazeaza pe filosofia americana. Mentoratul urmareste ”resetarea” mindsetului personal si ”programarea” pentru succes. In cadrul acestui program vei putea invata sa scrii cod si constientiza efectele vietii personale asupra succesului profesional.

Astfel, vei avea prilejul de a invata programare sub atenta indrumare a mentorilor si a coach-ilor, care te vor ajuta sa te organizezi si sa-ti setezi un mod de viata echilibrat si sanatos. Mentorii te vor ghida in parcursul tau pe platforma si in procesul de invatare a limbajelor de cod, astfel incat sa poti invata sa scrii cod curat si corect inca de la prima logare pe platforma. Coach-ii se vor ocupa de ”curatarea” mintii si a sufletului. Astfel, cu ajutorul coach-ilor vei deprinde atat abilitati de gestionare a emotiilor si gandurilor negative, de organizare, cat si strategii de depasire a blocajelor si a esecului, incat sa poti ramane motivat in atingerea obiectivelor stabilite.

Obiectivul final – obtinerea unui job in programare – depinde 100% numai de tine! In cadrul mentoratului vei avea ocazia de a invata programare independent de evolutia celorlalti cursanti. Astfel, in functie de timpul si energia pe care le vei investi in consolidarea cunostintelor tale de informatica, vei reusi sa-ti transformi visul in realitate. Evolutia pe platforma este usor de monitorizat: fiecare problema rezolvata inseamna un pas mai aproape in atingerea obiectivului. Durata mentoratului poate fi personalizata, astfel ca, in functie de nivelul de la care pleci, de timpul si energia investite in invatare si de motivatie, poti ajunge sa obtii primul tau job in programare in doar cateva luni. Totul depinde numai de tine!

Unul dintre cele mai importante atuuri ale acestui mod de a invata programare il reprezinta faptul ca la finalul mentoratului, vei beneficia de toata sustinerea mentorilor in conceperea si realizarea propriului portofoliu de proiecte.

Mentorii si coach-ii sunt alaturi de tine la fiecare pas si iti vor fi parteneri in obtinerea primului tau job de programator. Convinge-te! Programeaza o sedinta gratuita de consultanta cu mentorii si descopera beneficiile acestui program unic in Romania de a invata programare. In plus, poti testa platforma in cadrul modulului gratuit, pentru a te convinge daca IT-ul este chiar domeniul in care iti doresti sa lucrezi. Incearca si descopera ca poti invata limbajele de programare chiar si daca pleci de la un nivel zero de cunostinte!

