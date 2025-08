Programul „Anghel Saligny” și „clientela de partid”. Cât de probabilă este ieșirea PSD de la guvernare. „Blocarea programului ar fi catastrofală”

Pe fondul discuțiilor din coaliție legate de eficientizarea bugetară și reducerea deficitului, programul „Anghel Saligny”, destinat dezvoltării comunităților locale, a devenit un punct fierbinte de negociere în interiorul guvernării. Aripa de centru-dreapta din interiorul coaliției, reprezentantă de PNL, Bolojan și USR urmăresc blocarea finanțării proiectelor care „nu au ajuns la maturitate” și să fie prioritizate proiectele cu grad avansat de execuție, urmând să se facă o evaluare a acestor proiecte, fapt care a aprins spiritele în interiorul PSD.

Programul „Anghel Saligny” a fost caracterizat de-a lungul timpului drept o „pușculiță personală” pentru satisfacerea „clientelei” de partid, în special cea a PSD, însă, în esență, programul este crucial pentru dezvoltarea comunităților locale, de la proiecte de apă-canal, gaze, până la rețele electrice, drumuri și poduri, unde alocările bugetare sunt clar insuficiente.

Mai mulți social-democrați importanți, printre care baronul de Olt Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și ceva mai timid președintele interimar Sorin Grindeanu au contestat ideea blocării unor proiecte, ajungându-se până la amenințări cu ieșirea de la guvernare a social-democraților.

Luni, 21 iulie, Ilie Bolojan anunțase că ar fi bani doar pentru continuarea în acest an a 35% din proiectele din Anghel Saligny – cele din domeniul drumurilor, care au un grad de realizare de cel puțin 80%, și cele de apă, canalizare și gaz, executate deja peste 40%. Asta deoarece aproape întreaga sumă alocată în 2025 pentru acest program național a fost consumată.

Miercuri, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să calmeze spiritele în partid, spunând că Programul „nu îngheață”. El a mai dorit să clarifice că "niciun preşedinte de Consiliu Judeţean şi niciun primar nu pleacă cu banii acasă", pentru că se fac investiţii conform regulilor europene și că nu pot fi „condamnate” comunități întregi din România pentru niște „suspiciuni”.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că o eventuală întrerupere a Programului „Anghel Saligny”, în numele austerității, ar avea un efect nefast asupra dezvoltării locale.

„Nu e important doar pentru PSD, este important pentru toți primarii. Acest program, vă aduceți aminte, stabilit de altfel de guvernul Cîțu și preluat de guvernul Ciucă și apoi Ciolacu, a fost un program care urmărea să ofere primăriilor resurse pentru a putea face o serie întreagă de investiții. Investiții care sunt esențiale. Întreruperea acestui program în numele austerității în momentul de față va avea un impact asupra dezvoltării locale, va avea un impact asupra economiei locale, imens, mult mai mare decât economiile care s-ar putea face. Pentru că avem de-a face cu o echipă de neoliberali furioși care cred că statul trebuie să dispară pur și simplu.”, afirmă politologul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Cristian Pîrvulescu spune că întreruperea programului ar avea efecte catastrofale, dat fiind faptul că acestea contribuie la creșterea economică a României.

„Acum, primarii, pentru că reușiseră să preia controlul asupra partidelor, pe care-l au și astăzi, inclusiv asupra PNL-ului, aveau o sursă de finanțare care nu mai depindea direct de alocările de la buget, deci un program care le era dedicat. Întreruperea lui va fi catastrofală, iar acești economiști care se poartă ca niște Dumnezei și taie în stânga și în dreapta, alături de vicepremierul Anastasiu, nu înțeleg deloc cum funcționează nici economia, nici investițiile. Deci programul e o parte din creșterea economică a României.”, mai spune Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu atacă argumentul conform căruia investițiile se fac „pe datorie”, în contextul în care „toată lumea se împrumută”. Acesta este de părere că în lipsa banilor de investiții, popularitatea primarilor care au lucrări în lucru prin aceste fonduri se va prăbuși

„PSD, PNL, UDMR egal 90% din primari. Dacă tot au lăsat partidele să se transforme în sensul ăsta, că asta s-a întâmplat, partidele au devenit aceste confederații de grupuri de interese locale, ele își urmăresc interesul, dar nu e legat de corupție. Acum, poate că se iau comisioane, nu știu. E legat de dezvoltarea locală care a întârziat foarte mult. (...) Banii din bugetul local nu sunt suficienți. Bucureștiul probabil că ar avea un buget excepțional ca să poată să își facă lucrările singur, doar că Bucureștiul ține și restul țării și e insuficient, pentru că Bucureștiul înseamnă 40% din produsul intern brut, chiar dacă nimeni nu vrea să înțeleagă lucrul ăsta.”

Cristian Pîrvulescu caracterizează retorica conform căreia PSD ține de acest program pentru a nu-și pierde clientela ca fiind populistă.

Politologul George Jiglău remarcă schimbarea de discurs a guvernării, de la beneficiile investițiilor locale prin ”Anghel Saligny” la „catastrofa” care ne paște dacă vom continua în acest ritm.

„Noi cumva trăim acum o nebuloasă, așa ca element de psihologie colectivă, să spunem. Cel puțin de la guvernul Bolojan încoace, din timpul negocierilor, poate chiar de când a devenit Bolojan președinte interimar. Ideea e că într-un timp foarte scurt, de câteva săptămâni, noi am trecut de la un fel de comunicare la unul cu totul diferit. Un guvern al țării ne spunea în ianuarie-februarie că am investit, am dezvoltat, prin Anghel Saligny, prin alte lucruri, că absorbim din PNRR, totul merge grozav, se mai deschide câte o bucățică de autostradă, toate lucrurile sunt bune. Am trecut în câteva săptămâni la deficitul ăla, care știam că e 9%, dar dintr-o dată e o mare problemă, trebuie acum acționat, că altfel ne ducem de râpă, pățim ca Grecia. Nu știm exact ce să înțelegem din toate astea. Același Guvern, de la același pupitre, comunica cetățenilor, e bine, stați liniștiți, ne dezvoltăm, da, o fi un pic de deficit, dar e pe investiții și totul e bine, dar am trecut la nu e bine dacă mai continuăm fix așa, ne ducem cu toții de râpă, de fapt, tot ce ați auzit până acum era un mare dezastru.”, spune acesta.

Acesta precizează că este foarte greu să etichetăm unele proiecte ca fiind „clientelă”, în contextul în care nu există date publice pentru o astfel de caracterizare.

„Ideea e că nu cred că cineva poate să dea un răspuns pur obiectiv la întrebarea dacă a fost bine cu Anghel Saligny sau dacă era doar de fapt o formă de menținere a clientelei. Probabil că, exact așa cum discutăm despre orice spațiu bugetar din sistemul public, unele lucruri au fost bune și altele nu au fost bune sau erau perfectibile. Unele lucruri au fost făcute de oameni care în sfârșit își fac treaba, care înțeleg nevoile la nivel local, care au știut să atragă banii respectivi, care, da, poate au trebuit să se împrietenească mai tare cu vreun ministru sau mai știu eu cine ca să facă ceva pentru comunitățile lor, așa cum alte lucruri, alți bani, au ajuns la ceva ce putem cataloga drept clientela. Asta nu cred că e o problemă strictă a programului Anghel Saligny sau PNDL-ului, ci este o problemă la felul în care funcționează sistemul public în România, cu bune și cu mai puțin bune, care trebuie găsite și eliminate.”, spune profesorul Jiglău.

În ceea ce privește o posibilă ieșire a PSD de la guvernare, așa cum amenință mai mulți lideri din interiorul partidului, politologul spune că mai vocal pe această retorică este Paul Stănescu, baronul de Olt, în timp ce președintele interimar, Sorin Grindeanu este mai degrabă rezervat.

„Stănescu este clar că are un mers propriu, dar se știe despre el că vine din zona asta, de om din teritoriu care a prosperat dintr-un anumit fel de relație și cu partidul, și cu partidul aflat la guvernare, și cu acces la resurse. E genul de situație din partid pe care vor trebui să o rezolve cumva. Faptul că sunt mai multe voci, mai multe tabere, fiecare cu interese proprii, e clar că PSD joacă rolul ăsta de Opoziție în coaliția de guvernare, că e vocea critică la adresa excesului de austeritate, că joacă de fapt rolul ăsta mai larg al partidului care înțelege de fapt cum e firul ierbii și că ei sunt acolo, care au primari și înțeleg nevoile comunităților și de acolo vine de fapt genul ăsta de critică la adresa excesului de austeritate, sau mă rog, de tăieri, care stau să vină când e vorba de investiții”, spune acesta.

George Jiglău spune că o ieșire a PSD de la guvernare, acum, ar fi o mișcare foarte „prost primită”. „Mă îndoiesc că asta îi va ridica foarte tare în sondaje.”

„Nu mi-e foarte clar care e meciul PSD-ului, eu cred că nici ei nu știu, cred că fiecare acționează autonom, o să fie un semn mare de întrebare și la Congres, când se anunță candidaturile, care vor fi realitățile care se nasc acolo în partid, ce o să iasă din Congresul care va veni, până atunci nu cred că iese de la guvernare, indiferent ce se întâmplă.”

Lectorul Universității Babeș-Bolyai nu crede că Ilie Bolojan și Nicușor Dan ar putea la îndoială necesitatea investițiilor, acesta fiind un gest sinucigaș politic, ci mai degrabă s-ar preocupa de orientarea resurselor către zonele esențiale.

Peste 21 de miliarde de lei au fost alocate, de la debutul programului și până în prezent, prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Coaliţia de guvernare a decis, miercuri, ca proiectele din Programul ”Anghel Saligny” să fie analizate fiecare în parte şi nu la pachet, în funcţie de gradul de realizare a investiţiei. De asemenea, pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului ar urma să fie adoptat în luna august, potrivit unor surse politice.

Conform planificării, până la finalul anului 2028, Ministerul Dezvoltării ar mai trebui să aloce peste 30 de miliarde de lei prin intermediul Programului „Anghel Saligny”, excluzând PNRR sau alte fonduri.

