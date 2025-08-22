Aproape 450 de lucrări finanțate prin ”Anghel Saligny”, decontate de Ministerul Dezvoltării cu 619 milioane de lei

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 22 August 2025, ora 14:17
144 citiri
Aproape 450 de lucrări finanțate prin ”Anghel Saligny”, decontate de MDLPA FOTO /gov.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma necesară pentru decontarea a 440 de lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Anunțul a fost făcut vineri, 22 august, de ministrul Cseke Attila.

MDLPA a virat suma de 619.034.395,30 de lei, pentru decontarea celor 440 de lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, proiectele vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, a reţelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale, precum şi a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Plăţile au fost făcute în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru anul 2025, mai precizează sursa citată.

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.

#programul anghel saligny, #Ministerul Dezvoltarii, #fonduri structurale, #Cseke Attila , #PNNR
