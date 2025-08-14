"Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"

Mario De Mezzo, primarul liberal al municipiului Slatina, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului 'Anghel Saligny', arătând că se va 'lupta' pentru continuarea finanțării proiectelor.

'Eu am fost ales de slătineni să îi conduc și să mă lupt pentru ei cu oricine este nevoie. Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan. Dacă este nevoie, mă lupt cu Nicușor Dan, căruia i-am câștigat turul doi la Slatina. Și dacă este nevoie, mă lupt și cu Grindeanu. Eu merg la război cu oricine pentru Slatina și pentru slătineni. Nu este normal să ne fie tăiate fondurile, iar noi să mergem acasă și să punem lacătul pe oraș, pe Slatina', a declarat joi, pentru AGERPRES, primarul Mario De Mezzo.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara, 13 august, la Digi 24, că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul 'Anghel Saligny', iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eșalonate pe următorii trei ani.

Guvernul Bolojan a inițiat joi, 14 august, o ordonanță de urgență prin care să rezolve ”supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne.

Proiectul de OUG propune stoparea proiectelor PNRR care nu pot fi terminate până la 31 august 2026, precum și stoparea oricăror noi proiecte din programul Anghel Saligny.

Primari importanți de municipii, printre care Olguța Vasilescu, Constantin Toma sau Mario De Mezzo s-au arătat scandalizați pe grupurile de lucru la vederea proiectului de Ordonanță de Urgență, pe motiv că nu au fost consultați iar OUG este adoptată pe repede-nainte.

