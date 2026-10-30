Tot mai puțini români vor să-și cumpere locuință prin Programul „Noua Casă”. „Nu trebuie doar să îți permiți să iei creditul, ci și să iți permiți să-l plătești în următorii 30 de ani”

În anul 2009, Programul „Prima Casă” a venit ca o gură de aer într-o perioadă de criză accentuată și și-a propus să ajute tinerii să își cumpere o locuință într-un moment în care băncile blocaseră creditarea din cauza crizei economice globale. Atunci, valoarea maximă a creditului garantat de stat era de 60.000 de euro, cu un avans de minimum 5%.

De-a lungul timpului, programul a evoluat și a fost schimbat în „Noua Casă”, însă asta nu a ajutat la păstrarea interesului față de program. În ultimii ani, tot mai puțini români au luat în calcul această variantă de creditare, din cauza mai multor factori economici și legislativi care îl fac mai puțin avantajos decât creditele ipotecare standard.

În prezent, programul are prevăzute două praguri de avans: un avans de minimum 5% pentru finanțările de până la 70.000 euro și un avans de minimum 15% pentru finanțările cuprinse între 70.001 euro și 140.000 euro, echivalent în lei.

Statul vrea însă să modifice condițiile pentru tinerii sub 35 de ani, în speranța că programul va deveni din nou atractiv. Senatul a adoptat la finalul săptămânii o propunere legislativă care reduce avansul minim de la 15% la 5%, pentru apartamentele cu o valoare de până la 140.000 euro.

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De ce nu mai sunt românii interesați de programul Noua Casă

Adrian Marius Morocan, broker de credite, a explicat pentru Ziare.com că dobânzile prea mari sunt cele care îi fac pe oameni să pună pe un plan secund ideea achiziționării unei locuințe prin acest program.

„În ultimii ani nu mai este „bătaie” pe Programul Noua Casă pentru că nu mai este deloc avantajos. La acest program este doar dobândă variabilă, asta înseamnă o dobândă de aproximativ 7-8%, pe când la credit ipotecar avem 4,7%, 5% sau 5,5%. Un al doilea aspect este că în acest moment, valoare imobilului trebuie să fie de maximum 70.000 euro pentru a da un avans de 5%, ceea ce înseamnă opțiuni limitate de imobil pentru că nu prea mai ai ce să cumperi cu 70.000 de euro în ziua de astăzi”, explică brokerul.

În plus, acesta spune că și procesul birocractic durează mult mai mult în cazul unei locuințe luate prin Noua Casă.

„La Noua Casă trebuie și un acord de la Fondul de Garantare și durează între o săptămână și o lună primirea lui. Per total, timpul de obținere al unui credit prin acest program este de o lună sau o lună și jumătate, în timp ce procesul pentru un credit ipotecar durează între una și trei săptămâni.”

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Deși avansul de 5% pare un avantaj important, Adrian Morocan spune că cei care vor să cumpere o locuință iau în calcul și riscurile pe termen lung și astfel ajung să renunțe la varianta achiziției prin Noua Casă.

„Oricum, dacă nu ai avansul de 5%, mai bine îți faci un credit de nevoi personale pentru diferența de avans și ieși mult mai bine. Eu am avut clienți care erau porniți pe Noua Casă și credeau că nu au nicio șansă să facă achiziția prin ipotecar pentru că nu aveau avansul, dar am rezolvat fără probleme, chiar cu o rată mai mică și un cost per total mult mai mic”, afirmă brokerul.

”Pentru un apartament de 120.000 de euro, avansul ar scădea de la 18.000 la doar 6.000 de euro”

Pe de altă parte, Alexandru Ispir, consultant în imobiliare, consideră că această modificare ar putea readuce programul „Noua Casă” în atenția cumpărătorilor, în special a tinerilor care au venituri stabile, dar nu dispun de economii suficiente pentru un avans de 15%.

„În ultimii ani, programul și-a pierdut din atractivitate, inclusiv pentru că prețurile locuințelor au crescut considerabil, iar plafoanele existente nu au mai ținut pasul cu realitatea pieței. De exemplu, pentru un apartament de 120.000 de euro, avansul ar scădea de la 18.000 la doar 6.000 de euro, o diferență importantă pentru multe familii”, explică acesta.

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Totodată, Alexandru Ispir atrage atenția că un avans mai mic înseamnă și un credit mai mare, implicit rate și costuri totale mai ridicate, astfel că cei care optează pentru această variantă trebuie să fie siguri că pot susține creditul respectiv până la achitarea lui integrală.

Pe de altă parte, el spune că stimularea cererii ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor locuințelor.

„Cred că programul poate redeveni atractiv, dar nu va schimba radical piața imobiliară. Cumpărătorii sunt astăzi mult mai atenți la costurile lunare și la siguranța financiară pe termen lung. Până la urmă, accesibilitatea unei locuințe nu înseamnă doar sa îți permiți să iei creditul, ci și să iți permiți să-l plătești în următorii 30 de ani”, avertizează specialistul în imobiliare.

Astfel, deși este un sprijin important la momentul achiziției, pentru că reduce considerabil efortul financiar inițial, pe termen lung, un avans mai mic înseamnă o sumă împrumutată mai mare și, implicit, o vulnerabilitate crescută în fața fluctuațiilor dobânzilor sau a unor eventuale dificultăți financiare, mai afirmă Alexandru Ispir.

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„Programul facilitează accesul la proprietate, dar nu garantează și sustenabilitatea creditului. De aceea, consider că decizia de cumpărare trebuie raportată în primul rând la capacitatea reală de rambursare, nu doar la avansul disponibil”, concluzionează consultantul în imobiliare pentru Ziare.com.

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