Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:36
209 citiri
Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu
Programul Rabla 2025 începe de la 30 septembrie pentru persoane fizice FOTO /Pixabay

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe marți, 30 septembrie 2025, la ora 10:00, a anunțat luni Administrația Fondului de Mediu. Singurul mod de înscriere este aplicația oficială pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro. Ecotichetele variază de la 18.500 de lei pentru mașini pur electrice până la 10.000 de lei pentru motociclete sau mașini cu ardere internă, inclusiv cu motorizare GPL.

„Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat”, a transmis AFM într-un comunicat de presă.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 de lei, din care 80.000.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. Alți 120.000.000 de lei sunt disponibili pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoanele fizice care se înscriu în Programul Rabla Auto 2025 este de:

  • 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto național, reducerea poluării și accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente și mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Scopul Rabla 2025 este de a permite românilor să acceseze o finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
România se pregătește de o revoluție în controalele fiscale. După modelul Greciei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va introduce drone, inteligență artificială și...
Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
Un val de mesaje înșelătoare circulă în aceste zile pe SMS și aplicații de chat, folosind numele Google pentru a promite cadouri sau premii de aniversare. În realitate, este vorba despre o...
#programul rabla 2025, #AFM, #ecotichet masini, #masini electrice, #Ministerul Mediului , #rabla
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Barbatul care i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali a fost prins si si-a aflat imediat pedeapsa

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
  2. Atenție la „Google Day”: o înșelătorie care îți poate fura contul și banii. Cum recunoști frauda și ce ai de făcut
  3. Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu
  4. Drumul expres care va lega Autostrada Moldovei de podul de la Brăila, mai aproape de realitate. „Un pas uriaș pentru infrastructura rutieră” VIDEO
  5. Încă o companie românească profitabilă, preluată de un gigant din Ungaria. Motivele pentru care Viktor Orban investește masiv în țara noastră
  6. Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate
  7. Cel mai mare combinat din țară este în prag de dezastru. „Toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat”
  8. Din Alexandria la Zurich. Povestea româncei care unește inteligența artificială și sustenabilitatea
  9. BERD face prognoze optimiste – TradeVille
  10. Revoluția tehnologică pregătită de arabi. Ce a discutat președintele Emiratelor cu delegația SUA