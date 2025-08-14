Se deblochează Programul Rabla. Bugetul pentru persoanele fizice va scădea semnificativ

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 14:32
Programul Rabla ar urma să fie deblocat de la 1 septembrie FOTO: Pixabay

Guvernul are în plan să deblocheze Programul Rabla, conform unei prevederi din ordonanța care a anunțat că dorește o regândire a investițiilor finanțate prin PNRR și din fonduri publice naționale.

Programul Rabla ar urma să fie deblocat de la 1 septembrie.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025, se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.

Prin excepție, se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, reiese din proiectul de ordonanță dezbătut în ședința de guvern de joi, 14 august.

Pe la începutul anului, bugetul anunțat pentru Programul Rabla era unul record, de 1,43 de miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât bugetul din anul 2024. Din total, 670 de milioane erau alocate firmelor, 610 persoanelor fizice și 150 instituțiilor publice.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus recent la Digi24 că Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat pe 1 septembrie.

Tot ministra a mai spus că ar dori ca acest program să nu depindă exclusiv de fondurile de la bugetul de stat și să fie finanțat și cu fonduri europene.

