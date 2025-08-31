Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi lansat până la sfârșitul lui septembrie

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei.

”Programul Rabla pentru persoane fizice - avem până vineri în transparență ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare și apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăvița, județul Timiș.

Ministrul Mediului a precizat și care este valoarea voucherelor.

”Voucherele pentru mașinile cu motor termic, cele hybrid, plug-in hybrid rămân la fel cum erau prevăzute inițial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei voucherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a spus Buzoianu.

