Orașul din România unde, pentru o rablă dată la casat, primești la schimb două biciclete

Un oraș din România continuă cu forțe proprii programul „Rabla Local” și oferă, în schimbul mașinilor vechi, biciclete sau abonamente la transportul public.

Oficial, programul care le oferea românilor 3.000 de lei ca să renunțe la mașinile uzate nu se va derula anul acesta, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Această decizie a venit după ce ediția 2024 nu a avut succes, scrie stirileprotv.ro.

Primăria din Sfântu Gheorghe nu ține cont de anunțul venit de la centru și a pregătit un altfel de program „Rabla Local”.

Municipalitatea oferă un abonament valabil cinci ani pentru transportul în comun, în schimbul unei mașini uzate. Cine nu vrea acest abonament, i se decontează două biciclete, în limita sumei totale de 3.000 de lei. Programul, intitulat acum „Dăm valoare rablei tale”, a stârnit entuziasm în micuțul oraș transilvănean.

„Mult mai repede aș ajunge cu bicicleta sau cu autobuzul decât cu mașina, traficul e aglomerat, nu sunt locuri de parcare”, a explicat pentru sursa citată un localnic.

„Abonamentul e o idee foarte bună, mai ales pentru cei de vârsta mea”, a spus și o localnică.

Sfântu Gheorghe este primul oraș care a oferit un stimulent financiar pentru casarea rablelor, fără a impune achiziția unei mașini noi, nepoluante.

În trecut, Ministerul Mediului a decis să sprijine cu 240 de milioane de lei și alte primării. 500 de localități din țară s-au înscris atunci în programul Rabla Local, dar rezultatele nu au fost deloc satisfăcătoare. Numai 8.000 de mașini au fost casate, a recunoscut Administrația Fondului pentru Mediu, la solicitarea Știrilor ProTV. Autoritățile sperau la 100.000.

Ads