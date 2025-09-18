Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"

Radu Miruță, ministrul Economiei, susține că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare, dar vor fi o componentă și din planul de redresare economică.

Radu Miruță a afirmat, miercuri seară, la Euronews România, că, până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.

”Aceste lucruri sunt comunicate de Ministerul Apărării, adică ei au un plan de înzestrare anual al armatei. O parte o consumă prin acest SAFE. După ce Ministerul Apărării spune care sunt prioritățile, la Ministerul Economiei noi luăm aceste priorități și încercăm să facem cât de mult se poate în România. Fie cu industria de apărare românească direct, fie în parteneriat cu transfer de tehnologie. Eu cred și sunt sigur, de fapt, nu doar cred, că aceste sume de bani care vor dezmorți industria de apărare sunt o componentă din planul de redresare și reformare economică”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Potrivit lui Radu Miruță, vor fi multe firme care vor avea beneficii, acestea urmând să realizeze componente pentru industria apărării.

”Asta înseamnă că firmele din plan local analizează dacă să-și modifice activitatea, astfel încât să livreze pentru o fabrică de armament. E o industrie pe orizontală destul de răspândită. Dacă vreți petrochimie, prelucrare metalică, sunt firme care nu fac armament, dar care fac componente ce pot fi folosite în industria de armament. Se răspândește o industrie pe orizontală și este un cap tractor pentru o componentă care ajută la relansare. Vin foarte mulți bani într-o perioadă scurtă de timp”, a explicat ministrul Economiei.

Totodată, Radu Miruță susține că avem și o provocare, pentru că firmele trebuie conduse de niște manageri care știu că trebuie ”să livreze la termen” și care înțeleg că trebuie să uite de ”obiceiurile corupte”.

Întrebat despre lista proiectelor care vor fi prinse în programul SAFE, ministrul Economiei a precizat că sunt discuții în acest moment, dar că este o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

”Sunt discuții, știu parte din listă. Este o decizie a Consiliului Suprem de Apărare al Țării care este clasificată. Deci am primit o variantă a acestei liste. Am vorbit cu cei de la Ministerul Apărării să ne dea varianta finală. Înțeleg că s-a trimis astăzi la minister. O luăm linie cu linie. Preocuparea mea este să vedem pentru care din aceste componente, putem atrage local, să dezmorțim ceea ce noi avem. De 30 de ani, în industria de armament din România nu s-au făcut investiții. Acum armata vine și spune că avem nevoie de cele mai performante dispozitive și e legitim”, a afirmat ministrul Radu Miruță.

El a precizat că sunt zeci de firme care vor să lucreze cu România pe industria de apărare, dar acestea trebuie să îndeplinească unele condiții.

”Nu pot da nume de firme. Dar cele din lumea de armament sunt destul de cunoscute. Mașina de luptă a infanteriei este făcută de 2-3 entități în lumea asta. Pușca de asalt este făcută de alte 2-3. Rachete sol-aer de alte 2-3. Nu sunt foarte multe entități care produc cum se produc napolitanele. Trebuie să fie producător din țările membre ale Uniunii Europene. Adică zona Asia sau Statele Unite nu se încadrează pentru acest mecanism”, a adăugat ministrul Economiei, Radu Miruță.

