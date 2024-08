Proiect pentru ca abuzurile sexuale din universități să poată fi sesizate anonim. ”Trauma lor nu a contat pentru Ligia Deca dacă studentele nu se semnau”

Parlamentarii USR Simona Spătaru, Filip Havârneanu și Andrei Miftode au depus, luni, 5 august, un proiect de lege care prevede „măsuri concrete de sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale din spațiul universitar, precum și obligația Guvernului și a instituțiilor de învățământ superior de a reglementa în codurile de etică faptul că sesizările pot fi trimise și sub protecția anonimatului”, anunță formațiunea.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de USR, inițiativa legislativă vine pe fondul investigațiilor media referitoare la fenomenul hârțuirii sexuale din universități și definește clar sistemul de raportare și de sancționare a abuzurilor din mediul universitar și le dă victimelor posibilitatea de a transmite sesizări anonime. Mai departe, va fi de datoria Guvernului, a Ministerului Educației și a fiecărei universități să pună în aplicare prevederile legii și să permită sesizări anonime, precum și să protejeze și să sprijine proactiv victimele abuzurilor sexuale.

„«Fără profesori universitari acuzatori sexuali!» Reprezintă un mecanism de apărare just și trebuie tratat cu seriozitate și responsabilitate, pentru ca mediul educațional să nu mai fie sinonim cu noțiunile de abuz și violență. Ligia Deca a uitat că în primăvara acestui an instituția pe care o conduce a scos din lege sesizările anonime care protejau bietele fete distruse emoțional. Le-a descurajat. Trauma lor nu a contat pentru Ligia Deca sau nu era reală dacă studentele nu se semnau cu tot numele din buletin. Este lamentabil că ministra Educației realizează ce instrumente are ca ministru abia când bubuie presa și societatea civilă”, a afirmat deputatul USR Filip Havârneanu, secretar în Comisia de învățământ din Camera Deputaților și unul dintre inițiatorii proiectului.

„Prin aceste modificări legislative, vorbim despre ruperea tăcerii. Înlăturarea fricii și rușinii de a reclama abuzuri. Femeile trebuie încurajate să vorbească despre acest fenomen al abuzurilor de tot felul, fiindcă tăcerea încurajează abuzatorii să își găsească mereu victime. Iar noile generații de fete trebuie să primească educație și suport pentru a nu cădea victime ale unor suferințe ce le pot marca negativ întreaga viață”, a susținut, la rândul său, senatorul Simona Spătaru.

USR a menționat că legea actuală, fără a fi modificată, protejează astfel de comportamente abuzive, în timp ce studentele devin victime cu traume pe viață. Victimele sunt obligate, de multe ori, să suporte o confruntare față în față cu abuzatorul în cadrul comisiilor de etică universitară, să suporte blamul public, să fie intimidate sau descurajate ori să ofere detalii extrem de sensibile către organele de cercetare disciplinară din cadrul universității.

„E nevoie să intervenim și să fim mai specifici în lege pentru că, în aplicarea legii pe care tot ea propus-o, Ligia Deca a ales să excludă practic raportările anonime cu privire la abateri de la etică de orice fel, chiar și abuzurile sexuale cum sunt cele de la SNSPA. E un nărav al partidelor din arcul de guvernare să promoveze turnătorii până la funcții din fruntea statului român, dar să ignore victimele sau să persecute avertizorii de integritate”, a arătat deputatul USR Andrei Miftode.

Cei trei inițiatori fac apel la toate partidele să voteze, în toamnă, acest proiect, când va intra pe circuitul parlamentar.

Potrivit USR, modificările legislative propuse sunt dublate de solicitarea expresă a comunității Declic și a Centrului FILIA de a fi implementate o serie de mecanisme clare de combatere a hârțuirii sexuale și a discriminării de gen în Codul-cadru de etică și deontologie universitară și în codurile de etică adoptate de fiecare instituție de învățământ superior, în mod individual.

