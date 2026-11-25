Un nou proiect de lege inițiat de vicepremierul Marian Neacșu, ministrul justiției Radu Marinescu și alți 7 parlamentari PSD ar putea ștearge miliarde de lei din datoriile unor companii provenite din credite și garanții acordate în numele statului. La schimb, statul primește active din patrimoniul lor.

În mod practic, companiile cu datorii de miliarde către Exim Banca Românească, care nu mai pot sau nu mai vor să le achite, ar putea să dea statului la schimb fabrici, uzine, imobile și bunuri, multe din ele aflate în paragină sau având o valoare de piață mult sub nivelul datoriilor pe care statul le „șterge”. Specialiștii atrag însă atenția că pe lângă active, statul riscă să ia la pachet și datorii, dar și costuri de întreținere uriașe. Consultantul economic, Adrian Negrescu, a explicat pentru Ziare. com că propunerea ascunde prejudicii economice importante.

„Există un risc major ca această lege să fie percepută de Comisia Europeană drept un ajutor de stat acordat ilegal. În felul acesta pierdem de două ori. Pe de-o parte, trebuie să dai înapoi banii nerecuperați, iar pe de altă parte, trebuie să găsești din nou investitori. Este halucinantă propunerea respectivă din perspectivă economică. Pe de altă parte, se spune că nu există un impact economic. Poate nu plătește statul ceva în momentul transferului, dar valoarea contabilă a acelor bunuri intrate în patimoniul statului înseamnă prejudiciu, pe care statul trebuie să și-l asume. Este un semnal periculos pentru disciplina financiară”, atrage atenția consultantul economic.

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Despre pericolul ca propunerea să fie considerată ilegală de Comsia Europeană a avertizat și Consiliul Concurenței într-un aviz transmis Parlamentului, în care se explică faptul că „preluarea activelor impune acordul prealabil al Comisiei Europene, evaluarea independentă a acestora pentru acoperirea integrala a principalului și a dobânzilor cu efect echivalent plăților în numerar, evitarea exploatării lor temporare și prevenirea oricărei continuități economice care ar eluda recuperarea sau ar denatura concurența”.

”Proiectul consolidează ideea că marile companii aflate în dificultate își pot transfera pierderile către stat”

Adrian Negrescu mai spune că o astfel de prevedere legislativă, dacă va ajunge să fie aplicată, va întări și mai mult ideea că statul pune presiune pe companiile mici și le susține pe cele care aduc găuri mari la bugetul de stat.

„Proiectul consolidează ideea că marile companii aflate în dificultate își pot transfera pierderile către stat. În condițiile acestea, este probabil ca băncile să ia în calcul acest risc. Vor cere orice garanție suplimentară, fie vor impune costuri mai mari pentru toate companiile acestea care, în momentul în care au o problemă economică, pasează statului întreaga activitate. E fără precedent”, mai spune acesta.

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Deși legea ar putea viza mai multe companii precum GSP Constanța sau Electrocentrale Craiova, Adrian Negrescu consideră că propunerea are legătură cu ce se întâmplă cu șantierul de la Galați:

„Statul probabil își dorește să preia activele șantierului în condițiile în care ar recupera vreo 450 de milioane de euro și în felul acesta încercă să rezolve problema. Cea mai mare parte a datoriilor șantierului de la Galați către stat este la Exim Banca Românească- 292 de milioane de euro. Problema e că mai sunt încă vreo 400 de milioane datorii ale unor alți creditori, alți furnizori ai combinatului. Ce faci cu aceste 1200 firme care au de recuperat 400 de milioane de euro de la acest combinat”.

În această situație, consultantul economic spune că propunerea celor 9 reprezentanți PSD este de fapt un ajutor de stat mascat, care riscă să se transforme într-o gaură financiară pentru România.

„Este o lege făcută fără studii de impact, fără cifre concrete și fără o evaluare a efectelor negative din punct de vedere economic pe care românii ar putea să le sufere de pe urmă acestor decizii. Ideea în sine că nu are impact bugetar este falsă din stat, pentru că orice bun preluat în contabilitatea statului generează niște costuri pe care statul și le asume. Există un impact bugetar care, în momentul de față, având în vedere forma legii, nu este luat în calcul”, atrage atenția Adrian Negrescu.

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”Este o portiță legală prin care aceste companii își rezolvă problemele legate de insolvență și posibile falimente”

Acesta mai explică faptul că în momentul în care statul se decide să preia o parte din active în baza datoriilor pe care companiile le au către bugetul de stat sau către instituțiile ce țin de statul român, inclusiv Eximbank și alte bănci, crează practic o ”portiță legală” prin care aceste companii își rezolvă problemele legate de insolvență sau chiar de posibile falimente, printr-un transfer direct a activelor în sarcina statului român.

„Pare că această lege este un pașaport în alb pentru cei care au probleme economice în România, mari companii care vor să-și facă exitul din țara noastră și care în baza acestei legi își pot rezolva toate problemele financiare, statul preluând practic toate pierderile asociate în baza datoriilor la bugetul de stat. Mai mult, este un pașaport în alb pentru neplata taxelor la bugetul de stat.

Astfel, statul vine și ne dovedește că nu are o strategie economică de susținere a economiei, are doar o strategie de salvare a unor companii aflate în diverse situații financiare și pentru care lobby-ul făcut de către investitori funcționează la nivelul politicienilor români”, mai declară consultantul economic.

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Pe lângă efectele directe pe care le-ar putea produce aplicarea acestei legi, politicienii din opoziție spun că și activitatea Exim ridică anumite semne de întrebare. Mihai Jurca, fost membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) și al Comitetului interministerial pentru Liberty Galați, a criticat proiectul legislativ și spune că autoritățile trebuie să afle de ce ”am împrumutat fără condiții mai serioase, deși aveam la Exim o echipă de profesioniști bine plătiți”.

„Cum ajunge o bancă profesionistă ca Exim să propună, în numele statului, credite de miliarde ca la Liberty sau GSP? Printr-o manevră: aprobarea o dă un comitet, CIFGA, ca răspunderea să nu fie a băncii. Iar comitetul a ajuns la 17 membri, ca unul-două voturi împotrivă să nu conteze. Noi l-am redus la 5. Băncii îi rămâne o singură răspundere: supravegherea. N-a făcut-o. Am mai văzut filmul ăsta la Bancorex. De data asta, e executat din banii statului, nu ai oamenilor”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

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Adrian Negrescu susține necesitatea unei analize interne și spune că astfel s-ar putea evita situația din trecut, de la Bancorex:

„Este nevoie de o analiză foarte clară a situației financiare a Exim Bank, a portofoliului de credite acordate și trebuie găsite soluții concrete pentru ca această bancă să nu devină un nou Bancorex pentru România, în condițiile în care există din ce în ce mai multe semnale din piață legate de creditele neperformante pe care această companie este posibil să le fi oferit în ultimii ani”.

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