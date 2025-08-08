„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, susține șeful UDMR, despre proiectul privind Pilonul II de pensii

UDMR respinge măsurile din proiectul privind Pilonul II de pensii, anunțat, vineri, 8 august, de liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Acesta a declarat că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!

„Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință. În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.

Cum s-ar modifica sistemul de plată a pensiilor private

Guvernul a avut pe ordinea de zi, vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Guvernul pregătește schimbări majore în sistemul de pensii private Pilon II, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri. Schimbarea majoră se referă la faptul că participanții la acest sistem nu vor mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, așa cum permite legea în prezent.

Contributorii vor putea, inițial, să retragă doar un sfert din contribuția totală, urmând ca apoi să își poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere, potrivit Radio România Actualități. Proiectul de lege de plată a pensiilor private va înlocui sistemul actual provizoriu și conține și alte prevederi importante.

