România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 20:26
Mihai Fifor, fost ministru al Apărării - Foto: Facebook/Mihai Fifor

România are urgent nevoie de un proiect de țară, acesta fiind "fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează deputatul Mihai Fifor (PSD), fost ministru al Apărării Naționale.

În lipsa unui proiect de țară, țara noastră "se conduce prin improvizații și decizii de moment", avertizează fostul ministru, într-un mesaj postat pe Facebook în ziua de 10 septembrie 2025.

"Mărturisesc că astăzi am crezut că nu aud bine, că poate nu am fost eu atent. Dar, nu, am auzit bine. Președintele Nicușor Dan ne spune, senin, că România nu are un proiect de țară.

Poftim?! În timp ce românii sunt bulversați de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO și UE tot mai mult în fiecare zi, președintele recunoaște cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcție, fără viziune", scrie Mihai Fifor.

"Un proiect de țară nu e un moft și nici un slogan electoral. Este fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare, care fixează prioritățile economice și sociale, care inspiră încredere investitorilor și oferă predictibilitate cetățenilor. Este acel angajament național care arată cum sprijinim natalitatea, educația și sănătatea, cum modernizăm infrastructura și cum protejăm generațiile viitoare.

Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment, prin „reforme” brutale, fără direcție și fără coerență. Exact ca o corabie prinsă în furtună, dar fără hartă și fără busolă", consideră fostul ministru Fifor.

