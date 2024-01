Un proiect secret de susținere a planetei Pământ în caz de apocalipsă este în desfășurare într-un buncăr în stil James Bond din Alpii elvețieni.

Pe măsură ce focare de conflict izbucnesc pe tot globul, cu temeri de declanșarea a unui Al Treilea Război Mondial, o firmă americană a instalat un disc de memorie „superom” proiectat în Marea Britanie, care conține un compendiu al istoriei umane, scrie The Sun.

Situat adânc în interiorul unei bolți de munte lângă Flums, Elveția, discul futurist de cuarț - proiectat de inginerii la Laboratorul de optoelectronică al Universității Southampton - conține 60 de milioane de pagini microscopice de cunoștințe umane.

Și este proiectat să supraviețuiască unui holocaust nuclear.

Arhiva nanometrică, gravată cu laser, conține întregul conținut al Wikipedia și al arhivei lingvistice Rosetta.

Viitoarele adăugiri vor conține, de asemenea, 100.000 de cărți și milioane de fotografii și ilustrații care acoperă fiecare aspect cheie al culturii, artei, literaturii, științei, sportului și istoriei mondiale.

Proiectul incredibil numit Global Knowledge Vault este condus de Arch Mission Foundation, care intenționează să instaleze depozite similare pe fiecare continent.

Fundația a avut unul dintre discurile de memorie în torpedoul mașinii Tesla Roadster-ului lui Elon Musk, care se deplasează în spațiu, și are în desfășurare două misiuni pentru a plasa luna viitoare „biblioteci lunare” pe suprafața Lunii.

De asemenea, are planuri de a trimite discurile de 7,5 cm pe Marte, Venus și asteroizii din apropierea Pământului.

Președintele misiunii Arch Mission, Nova Spivack, a invitat The Sun să vadă primul "disc terestru" instalat la Galeria de testare Hagerbach - o imensă facilitate de cercetare și dezvoltare ascunsă sub un munte.

„Dacă se întâmplă ceva cu adevărat rău pe Pământ, aceasta va fi polița noastră de asigurare planetară - rezerva noastră. Pare din ce în ce mai probabil că ceva catastrofal s-ar putea întâmpla în timpul vieții noastre.

Suntem în întârziere cu un cataclism geologic, ca să nu mai vorbim de exploziile de energie cosmică și de toate riscurile pe care oamenii înșiși le provoacă - război nuclear, bio-apocalipsă etc. Așadar, acest proiect este literalmente despre salvarea lumii - toate cunoștințele, istoria, arta, știința și cultura noastră - astfel încât să nu poată fi pierdute niciodată. Este ca și Seiful semințelor, dar pentru informații", a spus președintele misiunii Nova Spivack.

Jurnaliști de la The Sun au avut parte de un tur al instalației "salvatoare a lumii" de la Hagerbach.

Locația este un buncăr subteran impresionant, care ar fi un decor perfect ca bârlog al unui răufăcător din Bond.

Fondat în 1970, acest buncăr masiv are 5,5 km de tuneluri subterane, peșteri și laboratoare și chiar propria cale ferată în miniatură.

Facilitatea unică este folosită în principal de firme pentru a testa tehnicile de inginerie structurală, de minerit și de construcție de tuneluri.

De asemenea, este folosit pentru cercetarea utilizării inteligente a spațiului subteran - cum ar fi acvaponia, agricultura subterană, energia subspațială și centrele de date subterane.

De asemenea, pompierii folosesc tunelurile pentru antrenamentele subterane de stingere a incendiilor.

Buncărul modern are chiar și propriul restaurant și spațiu uriaș pentru seminar și, în ciuda faptului că se află la sute de metri sub stânca solidă, are WiFi puternic și conexiune telefonică.

Când echipa The Sun a fost în vizită, locul găzduia Forumul Sistemic Mondial, condus de Fundația pentru Schimbarea Sistemului, o organizație care explorează modalități de transformare a lumii moderne tradiționale în era digitală modernă.

Tehnologia uimitoare din spatele cristalelor

Tehnologia uimitoare din spatele cristalelor a fost inventată de Peter Kazansky, profesor la Centrul de Cercetare în Optoelectronics (ORC) de la Universitatea din Southampton.

El a creat primul cristal optic de stocare a datelor 5D din lume, care a fost recunoscut de Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai durabil, cea mai mare densitate și cel mai durabil dispozitiv de stocare de pe planetă.

Tehnologia - supranumită ulterior cristale de memorie superman - a fost licențiată de Microsoft, care își propune să o folosească pentru a face copii de siguranță ale propriilor arhive vaste.

Profesorul Kazansky a explicat: „Această tehnologie a fost inventată în urmă cu aproximativ 20 de ani accidental, când am descoperit că cu lumină putem produce aceste nanostructuri.

„Apoi, mai târziu, am descoperit că putem folosi proprietățile structurilor pentru stocarea datelor.

„De asemenea, am schimbat fizic materialul, creând nanostructuri atât de puternice încât pot supraviețui tratamentului termic la 1.000C.

„Deci acest tip de stocare poate dura pentru totdeauna, este aproape imposibil de distrus.

„Capacitatea de stocare a dispozitivului este, de asemenea, uriașă. Estimăm, în cel mai bun caz, un disc de dimensiunea unui CD ar putea conține 360 ​​de terabiți de date.

„Trei dintre aceste discuri pot deține capacitatea echivalentă a creierului uman.”

Profesorul Kazansky și fiul său Ilya Kazansky au lansat o nouă afacere numită SPhotonix - o abreviere pentru grupul de cercetare al lui Peter Serendipity Photonics - care își propune să cerceteze și să dezvolte următoarea generație de stocare optică pentru aplicații comerciale.