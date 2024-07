Război deschis între primarul Capitalei și dezvoltatorul One United Properties: "Dacă aș fi bancher, m-aș uita cu atenție la investițiile pe care le finanțez" VIDEO

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, le-a cerut marți, 30 iulie, consilierilor locali ai Sectorului 5 să respingă un plan urbanistic de detaliu dezbătut în comisia de urbanism și care se va discuta miercuri în ședința Consiliului Local. Documentul privește construcția a cinci blocuri-turn de 35 de etaje pe Șoseaua Progresului din sector, dezvoltat de One United Properties SA.

Edilul spune că există mai multe probleme de legalitate cu acest PUD, în timp ce compania susține că demersurile sale respectă normele în vigoare, dar că va acționa în instanță "împotriva tuturor persoanelor fizice și juridice, funcționarilor publici și autoritățile publice care ne-au generat și ne vor genera prejudicii".

"Am venit aici pentru că acest PUG este nelegal. Azi, la ora 12.00, am trimis o adresă către Primăria Sectorului 5, în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu îl voteze şi, dacă îl votează, secretarul general să nu îl contrasemneze pentru legalitate. Le-am spus mai multe motive de nelegalitate a acestui proiect, cel mai important fiind că am retras avizul de circulație. Orice PUD, orice documentație de urbanism și uneori autorizație de construire trebuie să aibă un aviz de circulație. Instituția noastră, Primăria Municipiului, a dat un aviz de circulație în august 2023, pentru acest proiect, pe care eu l-am retras azi. Proiectul nu mai are aviz de circulație, nu mai poate fi votat mâine", a spus primarul într-o conferință de presă.

Primarul a enumerate mai multe aspecte care, în opinia sa, fac proiectul nelegal.

"Pentru locuințe, noi avem o Hotărâre de Guvern care spune că oriunde construim preponderent locuințe, procentul de ocupare a terenului trebuie să fie maximum 40% și aici avem 60%. Mai avem un articol din Legea urbanismului care spune că pentru orice proiect cu densitate mai mare de 4 nu poate fi aprobat de către Consiliul General prin PUG, nicidecum prin PUD. Și mai avem un motiv de legalitate care vizează faptul că planul urbanistic zonal pe care ei trebuie să îi respecte prevede mai mult spațiu verde pe sol natural decât spațiul verde din PUD", a declarat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a subliniat că mai mulți vecini au contestat la Tribunalul București Planul Urbanistic Zonal, pe care se bazează acest PUD. În acest dosar, Tribunalul Prahova a stabilit că decizia de mediu pe care se bazează este nelegală, însă chiar și acel document prevedea o mai mare alocare de spațiu verde decât în PUD, conform News.ro.

"Exista obligaţia ca fiecărui locuitor care urmează să locuiască acolo să i se aloce 20 de mp spaţiu verde, condiţie care nu a fost îndeplinită. Totuşi, unde e statul român? Noi vorbim aici de o investiţie de câteva milioane de euro. Nu poţi, nu se poate, în momentul de faţă sunt construcţii în desfăşurare, cel puţin 10 sau 15, care reprezintă fiecare dintre ele investiţii de zeci de milioane de euro, care se bazează pe acte şubrede, pe care Inspectoratul şi Prefectul refuză să le atace. Ce se va întâmpla când o instanţă va anula aceste acte? Pentru că ele sunt vădit ilegale. Eu, dacă aş fi bancher sau fond de investiţii, m-aş uita cu mare atenţie la investiţiile imobiliare pe care le finanţez în Bucureşti, tocmai din cauza acestei instabilităţi", a încheiat edilul Capitalei.

Răspunsul companiei

One United Properties neagă spusele primarului printr-un comunicat remis News.ro. Dezvoltatorul susține că respectă legile și că toate actele pe care se bazează proiectul sunt în vigoare.

"Subsidiara One Cotroceni Towers SRL a achiziţionat în anul 2023 un teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în Sectorul 5 pe şos. Progresului. Încă de la momentul achiziţiei, terenul era reglementat de un Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi beneficia şi de o autorizaţie de construire emisă de Primarul Sectorului 5, aceste acte urbanistice fiind în vigoare de la momentul emiterii şi până în prezent", se arată în comunicat.

Compania spune că proiectul său este unul sustenabil și unul care va aduce locuri de muncă și bani la bugetele naționale și locale. One United Properties adaugă că proiectul prevede și:

"obligaţia dezvoltatorului de a dona aproximativ 7.000 de mp din terenul achiziţionat pentru amenajarea infrastructurii rutiere, precum şi a mobilităţii urbane, contribuind la fluidizarea traficului, dar şi la construirea trotuarelor destinate accesului pietonal, inexistente în acest moment; construirea unor suprafeţe mai mici decât cele permise de Planul Urbanistic Zonal deja aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi mai mici chiar şi decât suprafeţele autorizate prin Autorizaţia de Construire deja emisă de Primarul Sectorului 5. Astfel, vorbim despre reducerea proiectului, nicidecum de extinderea sa; și implementarea şi amenajarea în cadrul proiectului a unor unităţi de învăţământ tip creşă, grădiniţă, afterschool", se arată în document.

În final, firma subliniază că proiectul se pliază pe "solicitările absolut legitime ale oricărei comunităţi locale, în ciuda neîntreruptelor forme de hărţuire la care suntem supuşi".

"În acest sens, precizăm şi că toate proiectele One United Properties au fost şi sunt edificate în deplină conformitate cu prevederile legale şi au la bază toate avizele prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism.

De aceea, la fel ca şi până acum, vom folosi toate pârghiile instituţionale aflate la dispoziţie pentru a ne proteja dreptul de a asigura locuri de muncă, de a stimula antreprenorii locali şi de a vira sume substanţiale către bugetele administraţiei centrale şi locale. În acest scop, ne vom rezerva dreptul de a ne îndrepta împotriva tuturor persoanelor fizice şi juridice, funcţionarilor publici şi autorităţile publice care ne-au generat şi ne vor genera prejudicii, prin atacarea, şicanarea sau întârzierea acestui proiect", încheie reprezentanții companiei.

Tensiuni vechi

Primarul Capitalei a mai avut în trecut contre cu dezvoltatorul imobiliar. La finalul anului trecut, One United Properties a cerut și, în unele cazuri, a și câștigat în instanță dizolvarea mai multor organizații non-guvernamentale, printre care și Asociația SOS Orașul, reprezentată de soția primarului, Mirabela Grădinaru. Ulterior, Nicușor Dan a scris un articol de opinie în Libertatea despre "mafia imobiliară", categorie în care a inclus și firma One. În același timp, pe rolul Tribunalului București există un alt dosar, în care One United Properties l-a dat în judecată pe Nicușor Dan în octombrie 2023. Printre pârâți se numără Mirabela Grădinaru și Asociația Salvați Bucureștiul, printre alte persoane și organizații non-guvernamentale.

