FC Wrexham, echipa deținută de actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney, a reușit o performanță notabilă în fotbalul britanic obținând matematic promovarea din National League.

Victoria cu 3-1 a lui Wrexham în fața lui Boreham Wood, în cursul serii de 22 aprilie, a securizat promovarea echipei galeze în divizia a 4-a a fotbalului britanic, care poartă numele de League Two și este considerată una dintre ligile de elită.

Wrexham a reușit să se situeze pe primul loc în National League, divizie din care fac parte 24 de echipe, dintre care doar una promovează direct.

A doua echipă care urcă în eșalonul următor este stabilită în urma unui baraj.

National League este considerată cea mai grea divizie din fotbalul britanic, deoarece echipele au parte de restricții financiare drastice.

Accederea în divizia superioară este considerată o mare performanță, care a atras atenția la nivel mondial. Puțini experți credeau în succesul întreprinderii lansate de Ryan Reynolds și Rob McElhenney în urmă cu doi ani.

Reynolds a declarat aseară pentru BBC Sport Wales că a simțit o „bucurie nealterată” la fluierul final.

El a adăugat: „Pentru a vedea bucuria de pe fețele jucătorilor și, bineînțeles, despre întreg stadionul este vorba”.

McElhenney a spus: „Este greu de exprimat în cuvinte. De fapt, cred că am pierdut secvențe întregi”.

„Nu-mi amintesc ca cineva să fi alergat pe teren. Nu-mi amintesc să fi fost pe teren, așa că da, un pic de ceața simțim noi”.

„Atât de mult din ceea ce simțim nu are atât de mult de-a face cu victoria noastră, clubul este orașul – poartă emoțiile atâtor oameni în acest oraș și înseamnă atât de mult pentru ei”.

Must be said. Ryan Reynolds has shown nothing but class since arriving at Wrexham. Treats every opponent with the utmost respect and often reserves praise for Notts County in his interviews. Football needs more owners like himpic.twitter.com/9xc5HBsfyy