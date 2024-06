Dacă ești bun la locul de muncă și ai o personalitate plăcută, nu vei fi niciodată promovat. "Este un blestem"

Dacă ești bun la locul tău de muncă și ai o personalitate plăcută, nu vei fi niciodată promovat, cel puțin, aceasta este teoria prezentată de creatoarea de conținut lifestyle Jacqueline Morris, care a postat un TikTok despre această problemă.

"Nu vei fi niciodată promovat dintr-o poziție inferioară și solicitantă, unde se concentrează majoritatea eforturilor", a spus ea în postarea care a câștigat 8,2 milioane de vizualizări.

"Permiteți-mi să vă explic. Dacă te afli într-o poziție de conducere, nu trebuie să fii plăcut sau să fii bun în meseria ta. Nu trebuie să fii niciuna dintre cele două. Dacă ești la nivel de vicepreședinte sau director, poți fi fie foarte bun la locul de muncă, fie să fii o persoană plăcută. Nu trebuie să ai ambele calități, iar uneori oamenii nu o au nici pe una, nici pe alta."

Oamenii de la bază, acolo unde "se face munca adevărată", a spus Morris, nu tind să urce pe scară, dacă continuă să o facă bine.

"Nu știu cum să ies din acest ciclu, dar cred în el", a spus ea. "Este un blestem".

Un plafon de sticlă pentru cei agreabili

Paul Bramson, care oferă programe de formare în leadership în calitate de CEO al The Paul Bramson Companies, a declarat pentru Business Insider că angajații competenți și plăcuți "se confruntă adesea cu un plafon de sticlă când vine vorba de promovări".

Bramson a spus că, atunci când oamenii au o nevoie profundă de a fi plăcuți, liderii executivi pot vedea acest lucru ca pe o "slăbiciune" sau o incapacitate de a lua decizii dificile sau de a purta conversații dificile.

"O lipsă de fermitate poate fi problematică, deoarece ar putea părea că individul nu ia oamenii și deciziile în mână în mod eficient", a spus el.

Aceasta este, desigur, o generalizare. Cultura corporativă și stilul de conducere ale unei companii vor avea un impact asupra trăsăturilor de personalitate care sunt luate în considerare în timpul promovărilor. Rolul specific și setul de competențe ale unei persoane influențează, de asemenea, în ce măsură personalitatea acesteia modifică traiectoria carierei sale.

Cercetările privind trăsăturile pe care le favorizează locurile de muncă sunt mixte.

Bărbații dezagreabili la locul de muncă au un avantaj și sunt plătiți mai bine

Un studiu din 2018 al Universităților din Bristol, Minnesota și Heidelberg a constatat că a fi amabil și conștiincios are un impact "tranzitoriu și mic" asupra succesului cuiva.

Potrivit datelor de la Truity Psychometrics, o companie care concepe teste de personalitate și de carieră, persoanele logice și analitice tind să gestioneze echipe mai mari decât cele care sunt considerate agreabile.

De asemenea, bărbații dezagreabili la locul de muncă au un avantaj și sunt plătiți mai bine, potrivit unei cercetări efectuate în 2011 de Universitatea Notre Dame, Universitatea Cornell și Universitatea Western Ontario.

Cu toate acestea, un studiu din 2020 publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a constatat că persoanele egoiste, combative și manipulatoare nu au mai multe șanse să avanseze la locul de muncă decât omologii lor buni la suflet.

Potrivit lui Cameron Anderson, profesor de comportament organizațional la Universitatea California din Berkeley, care a realizat studiul, dominanța și amabilitatea sunt ambele asociate cu ascensiunea în ierarhie.

După cum BI a raportat anterior, asertivitatea de a fi un nemernic poate ajuta, dar studiul lui Anderson sugerează că lipsa lor de generozitate îi ține pe loc.

Pedeapsa pentru performanță

Experții spun că în unele organizații, persoanele cu performanțe ridicate sunt supraîncărcate cu mai multă muncă, dar nu sunt neapărat recompensate sau promovate, ceea ce este cunoscut sub numele de "pedepsirea performanței".

Mary McConner, fondator și CEO al Inclusive Excellence Consulting, a declarat pentru BI că acest lucru se întâmplă atunci când persoanele cu performanțe ridicate sunt supraîncărcate cu muncă pentru că sunt de încredere. Persoanele cu o fire agreabilă se pot afla în aceeași barcă.

"Din păcate, pedepsirea performanței duce adesea la epuizare și resentimente, deoarece munca lor bună nu este răsplătită cu avansare, ci cu mai multă muncă", a spus McConner.

În timp ce angajații cooperanți și de încredere sunt candidați puternici la promovare, aceștia pot fi trecuți cu vederea dacă sunt percepuți ca fiind mai puțin asertivi sau dacă sunt luați de buni, a mai spus ea.

Mary Barnes, CEO al companiei de consultanță în afaceri Evolve Your Performance, a declarat pentru BI că în organizațiile cu culturi toxice, "prevalează valorile distorsionate și metricile nealiniate".

În anumite medii, persoanele prea încrezătoare cu trăsături malefice de personalitate pot urca cu ușurință în ierarhie și pot perpetua un ciclu distructiv.

"În astfel de medii, angajații plăcuți și competenți sunt adesea marginalizați", a spus Barnes.

Chiar și în companiile mai sănătoase, cu culturi mai bune, liderii pot acorda prioritate persoanelor care sunt lipsite de emoții și raționale, a adăugat Barnes. Dar abilitățile soft sunt cele care sunt de fapt vitale.

Barnes a spus că persoanele promovate în funcții de conducere pot înceta să mai fie atât de amabile și competente dacă se luptă cu această enigmă și încep să supracompenseze pentru sindromul impostorului și să facă micromanagement fără empatie.

"Puțini stăpânesc acest echilibru, iar cei care nu reușesc sunt sortiți să devină, în cel mai bun caz, lideri mediocri", a spus ea.

A fi drăguț, dar curajos poate da roade

Luke Blaney, directorul general al agenției de recrutare ARx, a declarat pentru BI că există "mult adevăr în zicala 'băieții drăguți ajung ultimii'".

"Mai ales dacă oamenii nu sunt pregătiți nici măcar să ceară ceea ce își doresc", a adăugat el.

Blaney a spus că totul ține de modul în care se prezintă solicitarea unei măriri de salariu sau a unei promovări.

"Nu cred că a fi suficient de curajos pentru a cere este același lucru cu a nu fi plăcut", a spus el.

Carolina Caro, coach în leadership și CEO și fondator al Conscious Leadership Partners, crede totuși că vremurile se schimbă. Ea a declarat pentru BI că ea crede că noțiunea de a fi un lider dur este "complet depășită".

Mai degrabă, companiile sunt acum interesate de persoane care pot gestiona situațiile dificile "cu tact și compasiune", a spus ea.

"Organizațiile recunosc necesitatea de a investi în dezvoltarea liderilor lor, astfel încât aceștia să poată fi tipul de lider pentru care oamenii doresc să lucreze și să promoveze implicarea", a spus Caro. "Acesta este obiectivul - dar nu înseamnă că toate organizațiile sunt încă acolo."

Unele companii au "rămășițe ale unor modele de leadership arhaice în care cu cât ești mai agresiv ca lider, cu atât mai bine", a spus Caro.

"Dar acest tip de conducere este în general considerat ineficient", a adăugat ea. "Mai ales în peisajul de astăzi, cu o forță de muncă multigenerațională care așteaptă ceva complet diferit, altfel pur și simplu pleacă”.

