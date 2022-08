O terapeută care lucrează cu copiii diagnosticați cu autism în cadrul unei asociații de profil din București a recunoscut că a trimis iubitului său imagini cu caracter sexual explicit în care protagonist era unul dintre elevii săi, un băiețel în vârstă de 3 ani.

Femeia este acum martor în dosarul de pornografie infantilă în care un individ din Teleorman a fost condamnat la închisoare cu suspendare după un acord de recunoaștere a vinovăției.

Cazul instrumentat de procurorii DIICOT din Teleorman a scos la iveală o rețea de amatori de imagini pornografice cu copii, în general băieți de vârstă foarte mică, în timp ce întrețineau relații sexuale cu parteneri de același sex adulți sau în pragul majoratului.

Alexandru Marius Olteanu, din Teleorman, a acceptat să facă un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DIICOT, explicând anchetatorilor sursa de unde primea imaginile cu copii surprinși în ipostaze indecente.

Una dintre surse era chiar prietena lui care îi trimisese fotografii cu unul dintre elevii săi, un băiat de doar trei ani de zile, cu care făcea terapie ABA, copilul fiind diagnosticat cu autism. Femeia a recunoscut că și-a fotografiat elevul în timp ce acesta era parțial dezbrăcat, cu organul genital la vedere, fotografia fiind trimisă iubitului ei ca să se ”amuze”.

”Imaginea am făcut-o în momentul în care băiatul stătea pe un scăunel și avea doar bluzița pe el, fiind dezbrăcat de la brâu în jos având penisul la vedere. În momentul respectiv eu îl schimbam și am făcut o poză cu telefonul meu mobil. Poza nu a fost făcută cu nici un scop și nu mi-a fost cerută. Am făcut poza pentru că mie îmi este foarte drag acel copil și mă amuză fața lui pentru că este foarte expresiv”, a explicat terapeuta în fața instanței de judecată unde a fost audiată ca martoră.

Tânăra a recunoscut că a mai trimis către prietenul meu și alte fotografii reprezentând Gif-uri, ce conțin imagini cu persoane din desene animate cu conținut pornografic cu minori.

”Imaginile respective le-am trimis ca amuzament între noi doi”, a mărturisit femeia.

Colecționarul de fotografii indecente cu copii a explicat că a mai primit imagini similare de la un prieten care și-a fotografiat propriul băiat, în vârstă de un an și câteva luni, în timp ce copilul era dezbrăcat și întins pe spate, în pat.

”Am trimis poze cu băiatul meu în vârstă de 1 an și 6 luni în care acesta era dezbrăcat parțial în sensul că avea doar un tricou pe el, iar de la brâu în jos era gol. Băiatului meu i se vedea organul sexual și era așezat pe pat pe spate. Imaginea cu băiatul meu dezbrăcat a fost trimisă acum aproximativ 6 luni de zile de pe telefonul meu mobil. Acea imagine am transmis-o în scop de amuzament, de curiozitate. Băiatul avea penisul în erecție și acesta a fost motivul pentru care i-am trimis pozele lui, ca să se amuze și el”, a explicat tatăl copilului și el audiat în dosar.

Pentru că și-a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii, colecționarul de fotografii cu copii a primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare, interzicerea unor drepturi și muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, în cadrul Serviciului Public Local Administrarea Domeniului Public şi Privat sau Serviciului Public Local Asistenţă Locală şi Autoritate Tutelară, pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizia Tribunalului Teleorman nu este definitivă.

