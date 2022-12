Subiectul de top al propagandei de la Kremlin a fost, în ultimele 24 de ore, decizia SUA de a furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană Patriot.

În timpul unei discuții despre această problemă, propagandiștii au recunoscut că regimul de la Kremlin a suferit o înfrângere zdrobitoare.

Discursuri „periculoase” au fost auzite pe postul de televiziune de stat „Russia 1” în emisiunea de propagandă „60 minute”. Gazda acestuia, Evgheni Popov, care este și membru al Dumei de Stat, a vorbit despre eșecul politicii Kremlinului.

Astfel, el a afirmat că eforturile regimului Putin de a îndepărta NATO de Federația Rusă au dus la un efect invers. Moscova nu numai că are noi membri ai Alianței la granițele sale, ci are și apărarea aeriană americană chiar sub nasul ei.

„În ceea ce privește Patrioți, acest lucru, desigur, nu trebuie subestimat, nu numai caracteristicile tehnice ale acestor sisteme, ci și faptul în sine: la granițele noastre, la granițele Rusiei, apar sisteme de apărare antirachetă americane. Ceea ce noi, în principiu, ne-am împotrivit un număr mare de ani”, a spus Popov.

De menționat că Statele Unite au anunțat oficial livrarea rachetelor Patriot în Ucraina pe 21 decembrie, odată cu vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington. Kievul va primi 1 baterie de apărare aeriană.

Militarii ucraineni vor fi instruiți să folosească rachetele Patriot într-una dintre țările terțe NATO.

