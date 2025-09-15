Mihail Neamțu, supărat că a fost numit un ”propagandist putinist infect” de către un deputat USR în plen

Deputatul AUR Mihail Neamțu s-a plâns Biroului permanent al Camerei Deputaților că a fost jignit în plen. Solicitarea sa a fost trimisă luni, 15 septembrie, Comisiei juridice pentru analiză. Neamțu se plânge că a fost caracterizat ca „propagandist putinist infect”, i s-a spus că „vă comportați ca ultimul grobian” și a fost catalogat drept „ultima specie de traseist politic”.

„Subsemnatul Mihail Neamțu, vă adresez această cerere în vederea analizării unor declarații recent făcute în plenul Camerei Deputaților de către deputatul Alexandru Dimitriu (USR), la adresa mea, expresii care mi se par profund inadecvate și contravin bunelor practici democratic-parlamentare. În cadrul unei ședințe plenare recente, deputatul Dimitriu m-a numit „propagandist putinist infect”, a afirmat că „vă comportați ca ultimul grobian" și m-a caracterizat drept „ultima specie de traseist politic”. Acest atac gratuit nu a fost provocat de nicio trimitere la persoana deputatului Dimitriu. Probe în acest sens pot fi înregistrările video ale ședinței publice. Conform Art. 245 din Regulamentul Camerei Deputaților (Hotărârea nr. 8/2022), este interzisă violența verbală constând în injurii, invective, calomnie și comportament agresiv față de un parlamentar", se arată în solicitarea deputatului Mihail Neamțu.

Motivul solicitării ar fi că „aceste formulări depășesc cadrul libertății de exprimare și ating forma unei atitudini denigratoare, incompatibilă cu demnitatea democrației parlamentare”.

Ads

Mihail Neamțu a cerut conducerii Camerei Deputaților să dispună verificarea conformității acestor expresii cu prevederile regulamentului, evaluarea consecințelor disciplinare ori a sancțiunilor procedurale care se impun la adresa deputatului Dimitriu, precum asigurarea unui cadru de dezbatere în plen care să respecte principiile decenței, respectului reciproc și normele conducerii publice.

Ads