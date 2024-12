Propagandist rusofil: ”România va face parte din Rusia”. Reacția Ministerului de Externe

România se confruntă cu declarații provocatoare pe un cont al unui propagandist care folosește numele lui Alexandr Dughin, ideolog al „lumii ruse”. „România va face parte din Rusia” scrie pe contul respectiv, care a primit un răspuns din partea MAE.

„Unde poate elita woke de democrați fugi din SUA? Canada? Trudeau a fost recent la Mar-o-Lago. Israel? Există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo unde au fugit liberalii ruși. Sau Moldova? Asta va fi parte a României în curând. Dar România va fi parte a Rusiei”, se arată în mesajul postat de utilizatorul contului X@Agdchan, ce folosește numele Dughin.

Într-o postare ulterioară, a extins amenințările asupra întregii Europe, sugerând un colaps iminent al democrațiilor occidentale și o posibilă dominație a populiștilor de extremă dreapta.

”În următoarea sa postare, autorul mesajului a continuat amenințările la adresa întregii Europe: „Poate în Australia și Noua Zeelandă. Momentan este un loc mai sigur. Europa poate cădea sau trece în mâinile populiștilor de dreapta. Sau să fie grav afectată de Oreșnik”, scrie pe contul respectiv.

Reacția MAE: „Rusia va eșua”

Ministerul Afacerilor Externe al României a răspuns, printr-un mesaj postat pe contul purtătorului de cuvânt al instituției.

So predictable! Since Romanians proudly celebrated their Union Day yesterday, we are reminded that Russia din not recognise the Union. It only did so begrudgingly under the combined effect of Romanian sovereign will & Western power pressure. The same will make Russia fail again.