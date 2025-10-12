„Propaganda rusă a afectat extrem de grav mentalul colectiv al românilor”. Jurnalist moldovean, consternat de rezultatele unui sondaj realizat în România

Sondajul ''Percepții asupra capacităților Armatei Române'', realizat de Avangarde, arată că 49% dintre români cred că Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO.

Alexandru Cozer, jurnalist din Republica Moldova, a comentat pe pagina sa de Facebook rezultatul acestui sondaj. Cozer se întreabă „Ce se întâmplă în România? Ce se întâmplă cu românii de peste Prut?!”.

„Un sondaj publicat astăzi arată că jumătate din români (49%) cred că România NU ar putea rezista nici măcar 48 de ore în fața Rusiei, în cazul unui atac militar. Doar 35% cred în capacitatea țării de a se apăra. Repet, vorbim de 48 de ore, adică 2 zile!!!

Mai departe e și mai trist. Doar 28% din români ar fi de acord ca Bucureștiul să sprijine Republica Moldova în cazul unui atac al Rusiei asupra noastră. Asta chiar dacă șeful armatei române a declarat în repetate rânduri în ultimele săptămâni că România va interveni cu sprijin pentru Moldova.

Sunt aproape șocat că jumătate din români nu cred că țara lor, membră NATO cu echipamente militare moderne provenite din țările aliate, ar putea să le reziste rușilor nici măcar 48 de ore. Ruși care și-au demonstrat limitele in ultimii 3 ani și jumătate, când nu au putut practic să-și atingă niciun obiectiv în Ucraina. Iar acum tot ce pot face e să ucidă oameni nevinovați și să distrugă infrastructură aruncând mii de bombe și drone peste Ucraina săptămânal.

Așa cum nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă atunci când vine vorba de sprijinirea Republicii Moldova în fața unei invazii”, susține jurnalistul.

Cozer spune că rezultatul sondajului arată cât de puternică este propaganda rusă.

„Este o dovadă clară că propaganda rusă a afectat extrem de grav mentalul colectiv al românilor. Care sunt pur și simplu înspăimântați de un colos de lut, ceea ce e în realitate astăzi Rusia din punct de vedere militar. Barbarii au înțeles și ei demult asta și s-au concentrat pe războiul informațional, acolo unde văd că obțin succes după succes în state precum România, plină de trădători în politică și cu o presă în mare parte ignorantă și nepregătită, care fie se fugărește după cancan, fie face deschis jocurile Moscovei.

În ritmul ăsta România va fi cucerită psihologic fără a mai fi nevoie de vreo invazie, iar la viitoarele alegeri Putin își va instala fără nicio problemă marionetele la putere. E timpul ca la București să se înțeleagă în ce situație a ajuns societatea și să se apuce să se apere cu adevărat în fața acestui război informațional în care se dovedește a fi mult mai slabă decât ar putea fi chiar în cazul unui conflict militar”, se mai arată în postare.

Sondajul

Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul ''Percepții asupra capacităților Armatei Române'', realizat de Avangarde.

Potrivit sondajului dat duminică publicității, 43% își doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu și 9%, nu știu/nu răspund.

Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO - sunt de părere 49% dintre români, în timp ce 35% sunt optimiști, iar 16% nu știu/nu răspund.

Cu creșterea cheltuielilor pentru înarmare a tuturor țărilor membre ale NATO, deci și a României, sunt de acord 58%, 30% nu sunt de acord și 12% sunt nehotărâți.

Un procent de 44% dintre respondenți agreează ideea ca eventualele drone fără pilot care ar intra în spațiul aerian al României să fie doborâte, 41% își doresc o analiză ''în funcție de situație'', 8% spun ''mai degrabă nu'', 2% ''cu siguranță nu'' și 5% nu știu/nu răspund.

Pericolul ca Rusia să atace, intenționat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievați, 33% susțin că este mare/foarte mare și 9% nu știu/nu răspund.

Guvernul României gestionează ''prost'' capitolul Apărării Naționale în accepția a 58% dintre români, 22% îl percep ca ''bine'' gestionat și o cincime (20%) s-au încadrat la nu știu/nu răspund.

55% dintre români nu își doresc trimiterea de trupe de către România, în situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, 28% sunt favorabili pentru trimiterea de trupe, iar 17% nu știu/nu răspund.

În contextul situației geo-militare actuale a României, 75% dintre respondenți susțin că un ofițer superior în retragere ''cu calități profesionale recunoscute'' ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naționale, 11% preferă un civil și 14% nu știu.nu răspund.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6 - 10 octombrie, pe un eșantion multi-stratificat, probabilistic de 920 de subiecți din populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

