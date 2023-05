Cum au încercat rușii să transforme în propagandă capturarea unor vehicule americane de la rebelii anti-Putin din Belgorod FOTO

Imagini cu două vehicule de infanterie M1151 ale armatei americane ce ar fi fost capturate de armata rusă de la rebelii anti-Putin, în regiunea Belgorod, poate fi o încercare de manipulare, scrie fondatorul Bellingcat, Eliot Higgins, citând contul Jack's House.

Imaginile difuzate de Ministerul rus al Apărării arată două vehicule într-un șanț. Autorul postării este sigur că cele două mașini nu s-au blocat acolo unde au fost fotografiate.

Acest lucru, în opinia sa, este dovedit în primul rând de absența murdăriei pe anvelopele uneia dintre mașini și a pietrișului din banda de rulare.

În plus, utilizatorul a atras atenția asupra amprentei pe sol de pe roata din dreapta față a uneia dintre mașinile eșuate. Aceasta arată că vehiculul s-a deplasat ca și cum ar fi fost împins într-un șanț, notează autorul.

De asemenea, ridică semne de întrebare și faptul că puntea din față a mașinii cu tracțiune integrală a reușit să depășească șanțul, dar cea din spate nu, în timp ce mașina vecină s-a izbit în același șanț și nu l-a putut trece.

Al doilea vehicul, care nu a putut depăși șanțul cu axa sa din față, s-a izbit de peretele gropii, dar nu a împins pământul afară din acesta. Autorul consideră că cel puțin o movilă de pământ ar fi trebuit să apară în fața barei de protecție față dacă un astfel de vehicul greu a lovit pământul, chiar dacă se deplasa cu o viteză de aproximativ 16 km/h.

Ambele mașini, potrivit autorului, au fost plasate într-un șanț cu o macara și apoi împinse manual, astfel încât mașinile să adopte o „poziție mai dramatică”.

Inscripția „Pentru Bahmut” de pe un alt vehicul „Humvee” și un pick-up situat în apropiere, au fost aplicate peste vopsea arsă.

Nici măcar comandantul militar Z Roman Saponkov nu credea în autenticitatea lor.

La rândul său, grupul de rebeli care a venit pe teritoriul Rusiei a capturat un BTR-82A rusesc și a distrus, de asemenea, tunul antitanc T-12 și două camioane Ural-4320, scrie proiectul Oryx OSINT, care analizează pierderile părților pe baza fotografiilor și videoclipurilor publicate.

1) The Russian government released this photo of the alleged Belgorod insurgents vehicles after a battle. I used to be a tow truck operator. This is staged. These vehicles didn’t crash into that trench. I’ll explain why⬇️ pic.twitter.com/vNJpH0qhqY