Important om de afaceri din Rusia, acuzat de propagandă LGBT în baza unei legi semnate de Putin. Ce riscă magnatul

Directorul general al companiei ruse de internet Yandex, listată la bursa americană Nasdaq, este acuzat de un tribunal rus pentru presupuse infracţiuni în temeiul aşa-numitei legi împotriva ”propagandei LGBT”, a anunţat miercuri o notificare de pe site-ul instanţei.

Mişcarea de a-l urmări în justiţie pe Artem Savinovsky, pentru care nu a fost menţionată nicio dată de audiere, vine la o zi după ce o instanţă a aplicat o amendă de 1 milion de ruble (11.048 de dolari) unei baze de date de filme online numită Kinopoisk, deţinută de Yandex, conform aceleiaşi legi.

Yandex a declarat pentru Reuters că acuzaţiile împotriva lui Savinovsky, care este şi CEO-ul Kinopoisk, sunt legate de amenda de marţi, impusă pentru ”etichetarea incorectă a filmelor LGBT”.

Cazul lui Savinovsky este mai degrabă administrativ decât penal, adică se referă la încălcări ale legilor care nu cauzează prejudicii semnificative sau pericol public.

Yandex a spus că va face apel împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti împotriva CEO-ului său.

Rusia îşi intensifică represiunea asupra drepturilor LGBT, pe care preşedintele Vladimir Putin a încercat să le prezinte ca o dovadă a decăderii morale în ţările occidentale, de care Rusia trebuie să fie protejată.

În decembrie anul trecut, Putin a semnat o lege care extinde restricţiile privind promovarea a ceea ce numeşte ”propaganda LGBT”, interzicând efectiv orice expresie publică a comportamentului sau stilului de viaţă al lesbienelor, bărbaţilor gay, bisexualilor sau transgenderilor din Rusia.

Ads

Luna trecută, camera inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, şi-a oferit sprijinul iniţial legislaţiei care ar interzice operaţiile de schimbare a genului pentru persoanele transgender.

Amenda împotriva bazei de date de filme Kinopoisk a Yandex a fost pentru că nu a ataşat o etichetă 18+ la şapte filme de pe site-ul său, inclusiv comedia romantică britanică ”Bridget Jones’ Diary”, comedia britanică neagră ”Greed” şi comedia italiană ”Perfect Strangers”.

Kinopoisk a susţinut în apărarea sa că filmele pot fi vizionate doar printr-un abonament, care este disponibil doar pentru spectatorii de peste 18 ani, dar instanţa a respins argumentul, a informat ziarul independent Novaya Gazeta.

Principala firmă tehnologică din Rusia, Yandex s-a străduit să echilibreze presiunile interne cu interesele investitorilor săi occidentali, de când Moscova a invadat Ucraina în februarie anul trecut.

Ads

Luna trecută, un tribunal a amendat compania cu 2 milioane de ruble (24.242 de dolari) pentru că a refuzat în mod repetat să ofere serviciilor de securitate din Rusia informaţii despre utilizatorii săi.

Holdingul Yandex inregistrat in Olanda, Yandex NV, lucrează la o restructurare corporativă care va determina desprinderea principalelor sale afaceri generatoare de venituri in interiorul Rusiei şi dezvoltarea a patru divizii mai noi, separat, in străinătate.

Savinovsky a devenit CEO în aprilie anul trecut, după ce fostul CEO al Yandex, Elena Bunina, a demisionat la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina.

El s-a alăturat companiei în 2008 şi anterior a condus departamentul său media, supravegheând Kinopoisk şi alte servicii, potrivit Kommersant.

Ads