Vasile Bănescu acuză autoritățile României că nu iau măsuri împotriva așa-zisilor suveraniști, dirijați de Rusia: "Tăcere și pasivitate oficiale de cel mai rău augur"

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, în prezent membru în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), acuză autoritățile statului român că nu contracarează propaganda așa-zisilor suveraniști, care reprezintă, în realitate, o componentă a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva României.

"Ce reține atenția la propagandiștii „suveranismului” / anti-europenismului cu panaș muscălesc este fie sărăcia lucie a mentalului și discursului clădit pe câteva obsesii rudimentare, exprimate într-un lexic chinuit, fie ura care le desfigurează chipul întunecat și le scrâșnește vocea răgușită de atâta veche turnătorie, fie prolixitatea vicleană care amețește posibilii cititori masochiști, puși maniacal la curent cu starea deplorabilă a „intelectualilor publici”, a „jurnaliștilor și analiștilor politici” din România, care nu înțeleg că Rusia e, în fapt, zâna cea bună, că Occidentul ne vrea distruși, că bătrâna Europă e zgripțuroica vrăjitoare care ne suge sângele, dar și apa de la Vidraru", scrie Vasile Bănescu într-un mesaj postat pe Facebook.

Fostul purtător de cuvânt al BOR observă că în mesajele propagandiștilor "nu e de găsit niciodată vreo idee legată de concretul bine public, niciun fragment de viziune economică, niciun draft de proiect educațional, cultural sau științific adecvat situației românești actuale".

Vasile Bănescu semnalează, în acest context, inactivitatea autorităților române: "Ce tăcere și pasivitate oficiale de cel mai rău augur!"

