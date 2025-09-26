A murit soțul Margaritei Simonian, faimoasa propagandistă a lui Putin. Ea a rămas văduvă la câteva zile după ce a anunțat că are cancer

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 17:51
935 citiri
A murit soțul Margaritei Simonian, faimoasa propagandistă a lui Putin. Ea a rămas văduvă la câteva zile după ce a anunțat că are cancer
Tigran Keosayan - Foto Hepta

Regizorul și prezentatorul de televiziune rus Tigran Keosayan, unul dintre propagandiștii regimului Putin, a murit la vârsta de 59 de ani.

Decesul a fost anunțat, printr-un mesaj postat pe rețeaua Telegram, de soția lui Keosayan, Margarita Simonyan, care este, și ea, o propagandistă foarte activă, mult mai cunoscută decât fostul ei soț. Margarita Simonyan deține funcția de redactor-șef la postul de televiziune RT, precizează Ukrainska Pravda la data de 26 septembrie 2025.

Keosayan ar fi intrat în moarte clinică în ianuarie 2025, iar din acel moment a fost în stare de inconștiență. Decesul lui Keosayan a fost consemnat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, a anunțat Margarita Simonyan.

Ca regizor, Keosayan este cunoscut ca realizator al unor filme precum "Podul Crimeei", „Săraca Sasha” și „Președintele și nepoata sa”. În televiziune, Keosayan a lucrat la REN TV, Rossiya și NTV. Ultimul său proiect de televiziune a fost o emisiune satirică denumită „International Sawmill”.

În anul 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina, UE l-a sancționat pe Keosayan pentru activitatea lui de propagandă. Una dintre ideile pe care le promova Keosayan era aceea că peninsula Crimeea este și va rămâne mereu teritoriu al Rusiei (deși, potrivit legilor internaționale, Crimeea aparține Ucrainei).

Margarita Simonyan, soția lui Keosayan, anunțase și ea, acum o săptămână, că a fost diagnosticată cu cancer și că urmează un tratament în acest sens.

