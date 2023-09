În centrul orașului Donețk ocupat de ruși, celebrul propagandist Ghenadi Dubovoi a murit în urma unui accident suspect.

Înainte de război, Dubovoi a fost jurnalist la Donețk, dar apoi a trecut de partea rușilor și a devenit corespondent militar Z. Incitând la ură, acesta a cerut război și lichidarea ucrainenilor și a glorificat pe ocupanții ruși.

Moartea propagandistului la Donețk a fost raportată pe paginile publice rusești și pe canalele Telegram.

Potrivit informațiilor publicate, Dubovoi a fost zdrobit de o mașină militară rusă chiar în centrul orașului Donețk, în fața clădirii Administrației Regionale de Stat, la intersecția Bulevardului Artem și Șevchenko.

Pe rețelele de socializare, localnicii notează că ocupanții ruși circulă în jurul orașului cu viteză mare, încălcând constant regulile de circulație.

"S-a luptat cu adepții lui Bandera și, în cele din urmă, a fost zdrobit pe asfalt de „eliberatorii" care se repezesc prin centrul orașului cu viteze nebune, omorând în mod regulat oamenii. Și așa procedează mereu", a scris jurnalistul ucraineană Denis Kazansky.

🚨 In Donetsk, an unknown car hit and killed military correspondent Gennady Dubovoy died - media#VeracityNews #UkraineRussiaWar #ukrainecounteroffensive #Ukraine #Russia #ukrainewar pic.twitter.com/h3kJP8nuX7