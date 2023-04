Propagandista rusă care în urmă cu un an cerea, în direct, decapitarea soldaților ucraineni. ”Este chipul regimului lui Putin”

Mai multe videoclipuri în care sunt filmate decapitările unor prizonieri de război ucraineni, publicate pe internet, au provocat un scandal major în Occident. Cadrele au fost distribuite pe scară largă, pe rețelele de socializare, și sunt analizate de politicieni, jurnaliști și bloggeri din Europa și SUA.

Julia Davis, jurnalist la publicația americană The Daily Beast, notează pe pagina sa de Twitter că propagandista Olga Skabeeva, în urmă cu exact un an, a spus în direct că „denazificarea” ar trebui să fie însoțită de decapitare. Jurnalista remarcă că Olga Skabeeva este și ea responsabilă de crima de război monstruoasă a armatei ruse.

"Despre acest videoclip teribil care capătă amploare astăzi. Ea (Skabeeva - n.red.) este chipul regimului lui Putin, precum și al televiziunii de stat ruse, unde genocidul, sadismul și terorismul sunt normalizate în mod deliberat. Acest tweet este din aprilie anul trecut”, a spus Julia Davis, atașând un mesaj din aprilie 2022.

Apoi, în emisiunea 60 de minute realizată de Skabeeva, deputatul Dumei Ruse, Zhuravlev, a spus că, în cadrul denazificării, armata rusă ar trebui să taie capetele inamicului. Gazda programului, Skabeeva, a fost de acord, susținând crimele de război ale armatei de ocupație ruse.

