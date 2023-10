Rusoaica Iulia Prokhorova, care a fost expulzată din Germania pentru că a sprijinit războiul împotriva Ucrainei, se plânge acum pe rețelele de socializare că a făcut ”o mare greșeală”.

Propagandista a înregistrat un videoclip sincer pe canalul ei de Telegram.

După ce s-a întors în Rusia, ea început să „vadă lumina” și a recunoscut că a făcut o mare greșeală când a crezut în poveștile propagandei de la Kremlinului despre măreția Rusiei.

"La noi, cel mai probabil, totul se va înrăutăți, din ce în ce mai rău. Acum un an și jumătate, am crezut că ceva se poate schimba cu adevărat... La naiba, sunt niște nenorociți!", a spus rusoaica.

Prokhorova s-a plâns, de asemenea, că platformele rusești de internet, spre deosebire de „inamicul” YouTube, nu plătesc creatorii de conținut.

"Pe site-urile Zen și RuTube, toți cei care fac videoclipuri le este tăiată monetizarea, nu sunt plătiți cu nimic. Toți cei de acolo lucrează gratis”, a spus admiratoarea lui Putin.

Reamintim că autoritățile din Germania au expulzat-o pe Prokhorova, după ce a batjocorit mai mulți refugiați ucraineni pe stradă. În plus, aceasta era bănuită că se prostitua.

