Cum a ajuns România pe primul loc în topul proprietarilor de locuințe, în Uniunea Europeană. La polul opus se află Germania și Austria, cu cei mai mulți chiriași

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de proprietari de locuințe, peste 95% dintre români locuind în casele lor, potrivit unui nou raport european. Țara noastră depășește state precum Slovacia, Ungaria și Croația, unde rata proprietății este, de asemenea, foarte ridicată.

La polul opus se află Germania și Austria, unde închirierea este regula, iar mai bine de jumătate din populație trăiește în locuințe închiriate. Diferențele majore dintre estul și vestul Europei sunt explicate prin factori istorici, economici și culturali – de la privatizarea masivă a fondului locativ în anii ’90, până la tradiția occidentală a locuințelor sociale și a mobilității urbane.

România și Slovacia conduc topul proprietarilor

În medie, aproape 7 din 10 europeni locuiesc într-o gospodărie în care dețin propria locuință. Distribuția proprietarilor și chiriașilor în cadrul UE este marcată de contraste semnificative între statele membre, arată touteleurope.eu.

În România, de exemplu, peste 95% din populație locuiește într-o gospodărie proprie, în timp ce Slovacia are peste 93% de proprietari. Ungaria, Croația, Lituania și Polonia au, de asemenea, niveluri foarte ridicate, mult peste 80%.

Situația este foarte diferită în Germania și Austria, unde închirierea este un stil de viață mult mai răspândit. În Germania, mai mult de jumătate din populație – aproximativ 53% – locuiește în locuințe de închiriat, ceea ce o face singura țară din Uniunea Europeană în care chiriașii sunt majoritari. Austria urmează îndeaproape, cu aproape 46% dintre chiriași.

Această configurație se regăsește și în țările nordice, precum Danemarca și Suedia, unde aproximativ 40% din populație locuiește în locuințe de închiriat, datorită în special unui fond locativ public sau cooperativ bine dezvoltat.

Imediat în urma se află Franța, unde proprietatea domină (64%), dar unde închirierile își păstrează o pondere semnificativă. Spania, la rândul său, are trei sferturi din proprietari, iar Belgia în jur de 72%.

Explicațiile fenomenului

Diferențele în ceea ce privește ponderea proprietarilor sau chiriașilor între țările europene se explică prin combinații de factori economici, demografici, de reglementare și culturali.

Astfel, în Europa Centrală și de Est, tranziția postcomunistă a favorizat o extindere a proprietății datorită vastei privatizări a locuințelor publice. Acest context istoric a lăsat în urmă rate ridicate de proprietate în state precum România și Slovacia.

În schimb, într-o țară precum Austria, un management solid al chiriilor și întreținerea extensivă a fondului de locuințe sociale asigură niveluri ridicate de stabilitate a chiriilor. Viena este considerată pe scară largă în Europa un exemplu de bune practici în managementul locuințelor sociale. Consiliul local deține sau coproprietează și administrează aproximativ 50% din proprietățile imobiliare rezidențiale ale orașului, prin numeroase programe sociale. Acest lucru îi permite să ofere chirii accesibile pentru zeci de mii de familii.

