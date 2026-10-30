Toate măsurile-surpriză din noua „Ordonanță Trenuleț”: ANAF va vinde bunuri confiscate cu prețuri reduse până la 75%, taxa Temu dispare și intră bani pentru dascăli

Ministerul Finanțelor propune eliminarea taxei naționale de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, începând cu 1 noiembrie 2026, concomitent cu intrarea în aplicare a unui nou sistem european de taxare. În același proiect de ordonanță de urgență, publicat joi, 29 octombrie, Guvernul propune amânarea cu încă un an a sancțiunilor pentru lipsa codului QR de pe bonurile fiscale, schimbarea regulilor prin care statul poate vinde bunurile confiscate și deblocarea primelor de carieră didactică pentru peste 52.000 de beneficiari.

Documentul introduce și posibilitatea unor împrumuturi de 300 de milioane de lei pentru autoritățile locale care trebuie să asigure încălzirea populației în această iarnă, precum și măsuri pentru plata facturilor din programul „Anghel Saligny” și continuarea unor investiții eliminate din PNRR.

Proiectul, intitulat oficial „Ordonanță de urgență privind sprijinul pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026–2027, unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, reunește, sub clasicul deja format de „Ordonanță Trenuleț”, schimbări care privesc atât populația și companiile, cât și administrațiile publice. Unele dintre ele elimină obligații sau prelungesc termene, în timp ce altele permit utilizarea unor fonduri deja existente pentru cheltuieli care nu puteau fi finanțate în condițiile actuale. Măsurile sunt deocamdată propuneri, urmând să producă efecte dacă ordonanța este adoptată și intră în vigoare.

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Dispare taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar intră în aplicare alte costuri europene

Una dintre schimbările cu impact direct asupra comerțului online este eliminarea taxei logistice naționale de 25 de lei și aplicată de la 1 ianuarie 2026 coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, expediate din afara Uniunii Europene către destinatari din România. Taxa, cunoscută în spațiul public drept „taxa Temu”, vizează în realitate toate expedierile care îndeplinesc condițiile legale, indiferent de platforma pe care a fost plasată comanda. Obligația de plată revine furnizorului, expeditorului sau platformei care facilitează vânzarea, după caz, iar operatorii poștali sunt responsabili de colectarea și virarea banilor către stat.

Ministerul Finanțelor propune abrogarea acestei taxe începând cu 1 noiembrie 2026, pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie inclusiv, obligațiile existente rămân aplicabile. În schimb, pentru expedierile predate începând cu 1 noiembrie, taxa de 25 de lei nu ar mai fi datorată, chiar dacă respectivele colete au fost comandate anterior. Dacă operatorii poștali au încasat deja sume pentru asemenea livrări, proiectul prevede restituirea lor către plătitori în termen de 30 de zile de la predarea coletului.

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Eliminarea taxei românești vine însă în contextul unei schimbări importante la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, din 1 iulie 2026 se aplică o taxă vamală temporară de 2 euro pe articol vamal pentru importurile de valoare redusă, iar de la 1 noiembrie intră în aplicare și o taxă europeană de procesare de 3 euro pe articol vamal, stabilită prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152. Diferența esențială este că taxa românească era calculată pentru fiecare colet, în timp ce taxele europene sunt raportate la articolele vamale din expediere.

Codul QR de pe bonurile fiscale: firmele primesc încă un an pentru adaptarea caselor de marcat

O altă schimbare privește obligația de a include pe bonurile fiscale informații suplimentare, inclusiv sub forma unui cod QR. Legislația prevede sancțiuni pentru emiterea bonurilor fără datele obligatorii, dar aplicarea amenzilor fusese suspendată până la 1 noiembrie 2026. Ministerul Finanțelor propune prelungirea acestei suspendări până la 31 octombrie 2027 inclusiv. Astfel, firmele nu ar urma să fie sancționate în acest interval pentru emiterea bonurilor care nu conțin codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și informațiile care trebuie înscrise sub forma codului QR.

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În prezent, sancțiunile prevăzute pentru această abatere sunt cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Proiectul nu elimină definitiv obligațiile privind informațiile de pe bonurile fiscale, ci amână cu un an aplicarea dispozițiilor care permit amendarea firmelor pentru lipsa acestor elemente. Pentru comercianți, măsura ar însemna încă 12 luni fără amenzi pentru aceste nereguli specifice, timp în care aparatele de marcat ar trebui adaptate. Celelalte obligații privind emiterea bonurilor fiscale și utilizarea caselor de marcat rămân în vigoare.

Bunurile confiscate vor putea fi vândute online, iar prețurile de licitație vor scădea automat

Proiectul schimbă și modul în care statul poate valorifica bunurile intrate legal în proprietatea sa privată, inclusiv bunurile confiscate. Ministerul Finanțelor consideră că legislația actuală, construită în jurul unei ordonanțe din 2007, nu mai corespunde volumului și diversității bunurilor care trebuie administrate și vândute.

Noua reglementare extinde metodele prin care aceste bunuri pot fi comercializate, iar pe lângă licitațiile publice tradiționale și vânzările directe în cazurile permise de lege, sunt prevăzute licitațiile online, vânzarea prin platforme de comerț electronic, site-uri specializate, agenții imobiliare, case de licitații și brokeri care activează pe piața bursieră.

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Guvernul vrea să accelereze transformarea bunurilor în venituri pentru bugetul de stat, iar în prezent, procedurile pot dura mult, anumite bunuri chiar riscând să își piardă valoarea pe măsură ce rămân depozitate, mai ales în situațiile în care necesită costuri suplimentare de păstrare sau administrare.

O schimbare importantă privește prețul de pornire al licitațiilor. Proiectul stabilește reduceri succesive atunci când bunurile nu sunt vândute:

La prima licitație, prețul de pornire este valoarea stabilită prin evaluare.

prețul de pornire este valoarea stabilită prin evaluare. La a doua licitație, prețul scade cu 25% față de valoarea evaluată.

prețul scade cu 25% față de valoarea evaluată. La a treia licitație, reducerea ajunge la 50%.

reducerea ajunge la 50%. Începând cu a patra licitație, prețul de pornire este diminuat cu 75%.

Pentru imobile, proiectul permite și vânzarea directă dacă acestea nu au putut fi valorificate timp de un an de la publicarea primului anunț de vânzare prin procedurile prevăzute de lege. Cât despre coproprietari, aceștia ar putea cumpăra direct partea statului, cu condiția să ofere prețul stabilit prin evaluare, să depună oferta în termen de 30 de zile de la notificare și să achite integral suma în cel mult 90 de zile de la depunerea ofertei. Dacă există mai mulți coproprietari interesați, partea statului ar urma să fie vândută celui care oferă cel mai mare preț.

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Peste 52.000 de profesori și alți beneficiari validați nu și-au primit prima de carieră didactică. Termenul va fi prelungit

Proiectul conține și o măsură destinată personalului din învățământ care nu a beneficiat încă de prima de carieră didactică aferentă anului școlar sau universitar 2025–2026. Potrivit notei de fundamentare, dintr-un total de 255.783 de beneficiari validați, 52.260 de persoane nu au avut alimentate cardurile electronice în termenele stabilite inițial: 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și 30 septembrie 2026 pentru cel universitar.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei, potrivit cadrului legal aprobat în luna mai, și este finanțată prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Banii sunt destinați dezvoltării profesionale și altor cheltuieli eligibile legate de activitatea didactică, în condițiile stabilite de legislație. Ministerul Finanțelor propune ca alimentarea cardurilor pentru beneficiarii rămași fără bani să poată continua în lunile noiembrie și decembrie 2026 și sunt vizate persoanele validate pentru anul școlar sau universitar 2025–2026, care își continuă activitatea și în 2026–2027, atât cele cărora le-au fost emise cardurile fără să fie încărcate, cât și cele care nu au primit carduri din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare, dacă aceste probleme sunt clarificate.

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Pentru a putea beneficia de măsură, persoanele eligibile ar trebui să o activeze până cel târziu la 14 decembrie 2026. Ministerul Educației primește, la rândul său, un termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru corectarea neconcordanțelor din aplicația informatică utilizată pentru validare. Astfel, proiectul prelungește și perioada în care banii pot fi utilizați: până la 31 august 2027 pentru personalul din învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2027 pentru cel universitar.

Primăriile se pot împrumuta cu până la 300 de milioane de lei pentru asigurarea încălzirii

Proiectul are ca obiectiv central asigurarea finanțării serviciilor publice de termoficare în sezonul rece 2026–2027, în contextul în care Ministerul Finanțelor arată că mai multe administrații locale se confruntă cu dificultăți în asigurarea combustibilului necesar producerii energiei termice, deoarece operatorii trebuie să achiziționeze din timp cantități importante de gaze naturale, păcură sau cărbune și să constituie garanții de plată. Proiectul ar permite autorităților locale să garanteze împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine, până la 31 martie 2027, pentru achiziționarea combustibilului necesar iernii. Administrațiile care furnizează direct serviciul ar putea, de asemenea, să contracteze împrumuturi bancare până la 31 decembrie 2026.

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Separat, este creată posibilitatea accesării unor împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din veniturile rezultate din privatizare și aflate în conturile Trezoreriei Statului, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei, banii putând fi folosiți pentru achiziția de combustibil și cheltuielile necesare producerii, transportului și furnizării energiei termice, precum și pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public.

Valoarea maximă a unui împrumut va depinde de dimensiunea sistemului de termoficare, adică până la 75 de milioane de lei pentru localitățile în care sunt deservite cel puțin 80.001 locuințe și până la 25 de milioane de lei pentru cele cu maximum 80.000 de locuințe. În plus, împrumuturile vor putea fi rambursate într-o perioadă de unu până la zece ani, cu posibilitatea unei perioade de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului. Iar dobânda, va fi calculată în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă între un punct procentual și două puncte procentuale, în funcție de durata împrumutului și dobânda astfel stabilită la acordare rămâne fixă pe durata contractului.

Primăriile vor putea folosi din excedentul bugetar pentru centre sociale și îngrijirea vârstnicilor

O altă prevedere le permite administrațiilor locale să utilizeze în 2026 excedentul bugetar pentru care nu au fost asumate deja obligații contractuale și pentru finanțarea unor servicii sociale. Sunt vizate serviciile din sistemul de protecție a copilului, centrele de zi și rezidențiale pentru adulții cu dizabilități și căminele pentru persoane vârstnice. De asemenea, proiectul stabilește că disponibilitățile pentru funcționarea administrațiilor locale vor fi utilizate cu prioritate pentru aceste servicii și pentru finalizarea investițiilor finanțate prin PNRR.

Potrivit documentului, măsura oferă primăriilor o posibilitate suplimentară de utilizare a resurselor deja existente în buget, fără să presupună alocarea automată a unor fonduri noi de la Guvern și, în paralel, administrațiile locale vor fi obligate să retragă, până la 30 noiembrie, fondurile deschise pentru cheltuieli, dar rămase neutilizate. Iar dacă autoritățile nu efectuează operațiunea, Trezoreria va putea interveni începând cu prima zi lucrătoare a lunii decembrie.

Banii din „Anghel Saligny”, redistribuiți pentru plata facturilor restante

Ministerul Dezvoltării ar urma să primească mai multă flexibilitate în utilizarea banilor deja aprobați pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, prin care sunt finanțate lucrări de infrastructură locală, prin faptul că o parte din fondurile rezervate anumitor beneficiari, inclusiv celor care și-au asumat o contribuție proprie de 20%, nu a fost utilizată conform estimărilor inițiale. În același timp, în platforma digitală a programului au fost înregistrate solicitări de plată care nu au fost onorate.

Pe scurt, proiectul introduce un mecanism prin care, începând din noiembrie, Ministerul Dezvoltării poate recalcula sumele rezervate, în funcție de solicitările efectiv depuse în primele zece luni ale anului. Banii care devin astfel disponibili vor putea fi folosiți pentru achitarea parțială și proporțională a cererilor de plată înregistrate în platformă, fără aplicarea criteriilor de prioritizare utilizate în mod obișnuit pentru aceste transferuri. Concret, dacă fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru achitarea integrală a tuturor cererilor, ministerul va calcula un procent comun care se aplică fiecărei solicitări eligibile în cadrul acestui mecanism. Astfel, beneficiarii primesc o parte din sumele cerute, în loc ca doar un număr restrâns de solicitări să fie plătite integral, iar celelalte să rămână fără finanțare.

Investițiile în spitale, scoase din PNRR, ar putea continua cu finanțare din Programul Sănătate

Proiectul conține mai multe modificări privind închiderea PNRR și continuarea investițiilor pentru care finanțarea inițială a fost modificată sau retrasă, iar una dintre cele mai importante vizează proiectele de infrastructură spitalicească eliminate din componenta de sănătate a PNRR, în urma revizuirilor aprobate la nivel european. Astfel, ministerul propune ca proiectele considerate eligibile să poată fi preluate în Programul Sănătate 2021–2027, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita fondurilor disponibile și cu respectarea regulilor acestui program.

Cheltuielile care îndeplinesc condițiile Programului Sănătate vor putea fi decontate din noua sursă de finanțare. Atunci când au fost achitate inițial din bugetul de stat, rambursările europene vor fi folosite pentru reîntregirea acestuia, evitându-se dubla finanțare, iar pentru Ministerul Sănătății, proiectul introduce și obligația de a transmite, în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, raportările necesare privind investițiile afectate. Persoanele responsabile care nu respectă termenul pot primi amenzi cuprinse între 10.000 și 12.500 de lei.

Amintim, totodată, că, în paralel, proiectul prelungește de la 30 octombrie la 30 noiembrie 2026 termenul până la care instituțiile responsabile pot verifica, autoriza și plăti cererile de transfer aferente închiderii PNRR. Sunt ajustate și termenele pentru raportarea sumelor.

Creșele, proiectele de apă și infrastructura de deșeuri primesc reguli noi de finanțare

O parte dintre modificări urmăresc continuarea unor lucrări publice pentru care actualele mecanisme de finanțare sau de contractare au devenit insuficiente. În cazul creșelor, proiectul reglementează situația investițiilor transferate între PNRR și programul guvernamental „Sfânta Ana”. Sunt introduse proceduri prin care construcțiile realizate din bugetul de stat pot fi recunoscute drept contribuții la îndeplinirea țintelor asumate prin PNRR, fără ca aceleași cheltuieli să fie finanțate de două ori.

Pentru anumite proiecte, această recunoaștere este condiționată de finalizarea și recepția investiției până la 31 august 2026 și de îndeplinirea cerințelor aferente țintei privind construirea și dotarea a 30 de creșe, iar în infrastructura de apă și canalizare, proiectul extinde posibilitatea executării lucrărilor în regie proprie, deja prevăzută pentru unele proiecte mai vechi, și la investițiile din actuala perioadă de finanțare europeană, 2021–2027.

Pragul minim de execuție fizică a proiectului rămâne de 65%, iar plafonul valoric pentru lucrările aferente programului actual este stabilit la 120 de milioane de lei, fără TVA, față de 100 de milioane de lei pentru proiectele din vechea perioadă de finanțare. În plus, în privința infrastructurii pentru gestionarea deșeurilor, proiectul clarifică și posibilitatea finanțării din Fondul pentru mediu a TVA care nu poate fi decontată din fonduri europene și nici recuperată de beneficiari. Măsura urmărește să evite situațiile în care administrațiile locale nu pot finaliza investițiile deoarece nu au resursele necesare acoperirii taxei, arată propunerea de ordonanță.

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